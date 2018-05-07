吳音寧掏公帑替鄉親加菜？ 北農：遭誤解深感遺憾

2018-05-07 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市果菜批發市場今年春節，出現近3千噸到貨量無法消化拍賣，台北市議員踢爆，台北農產運銷公司用總經理室總經理室業務推廣費，把逾7成蔬菜送回北農總經理吳音寧家鄉的團體，遭疑公器私用、私相收受；。

對此，北農發聲明稿回應，關於今年2月27日本公司使用業務推廣費19152元，購買未拍賣出去的蔬菜9120公斤，並贈送給社福團體，原是不忍看到可食用的蔬菜遭到銷毀，同時也讓社福團體分享社會的愛心，不料卻遭到部分人士誤解，本公司表達遺憾。

北農表示，2月27日送來的蔬菜量高達3000噸，是同時期的歷史天量，當天拍賣市場的同仁雖加班並延長交易時間至中午，但仍有9000多公斤的蔬菜尚未完成拍賣，拍賣市場下午3點貨車即開始進場卸貨，因此下午2點前拍賣場地必須清空並打掃。

北農指出，未拍賣出去的蔬果農民若無載回意願，過去是直接銷毀報廢，這也是最簡單快速的方式，但總經理吳音寧不忍農民辛辛苦苦種植出來的蔬菜銷毀，希望能提供給社福團體利用，贈送的社福團體皆有列冊，名冊及數量皆有提供台北市市場處。

北農提到，儘管領取時間緊迫，在食物銀行聯合會、忠勤里方荷生里長、基督教恩友中心等熱心聯繫下，雙北地區雖有多家社福團體緊急調派人力到場自行領取，但載走數量仍有限，隨著下午2點淨空整理時間逼近，公司才緊急徵詢彰化地區相關社福團體對於蔬菜貨件需求，並由熱心願意無償載運的貨運回頭車，將剩餘蔬菜載送至彰化社福團體。

北農表示，這次多賴各社福團體、貨運業者等熱心協助，才有辦法在短短2小時之內，順利將蔬菜處理完畢，成功避免大量食物浪費，對當天所有緊急動員，並無償提供人力、物力，協助分送處理的各相關單位，公司要致上最誠摯的謝意。