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北市府與綠色和平組織推廣「綠色永續馬拉松」 年底落實

2018-05-07 18:16經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

全民瘋路跑，近年來各種路跑賽事在臺灣已蔚為風潮，一年到頭大小賽事不斷，去年舉辦場次已近千場。路跑賽事為了服務參賽者取得佳績，提供許多一次性用（製）品，對環境造成額外負擔。臺北市環保局今（7）日表示，臺北馬拉松是臺灣指標性賽事，每年有來自世界各國的2.7萬位跑者參賽，若能以綠色環保的方式辦理，將有利於城市的永續發展。為此，臺北市長柯文哲今日與國際綠色和平組織簽署合作備忘錄，共同推廣「綠色永續馬拉松」理念，並自今年底的「臺北馬拉松」開始落實。

環保局指出，為推廣綠色賽事理念，臺北市政府將與綠色和平一起打造臺北馬拉松，成為全國第一個「綠色永續大型馬拉松」，從賽前、賽中到賽後的每一階段，都儘可能落實源頭減量理念，包括鼓勵自備、重複利用、按需求提供、減少廢棄物產生。例如，從報名網站開始，參賽者可選擇是否領取紀念衫、完賽衣等紀念品，秩序冊和完賽證明亦提供無紙化下載服務。賽事中的補給是消耗一次性製品最多的環節，在不影響賽事前提下，補給站同時提供補水設施，參賽者可選擇是否自備容器飲水。

一次性塑膠製品對於海洋環境的破壞，已經成為全球環保課題的嚴竣挑戰，落實減塑，北市推出禁用一次性及美耐皿餐具、兩袋合一、擴大限塑等政策，透過鼓勵民眾養成綠色消費習慣來減少一次性塑膠製品的使用。2000年雪梨奧運寫下奧運史上推動綠色環保里程碑後，運動賽事的環保化漸受重視，2005年起國際奧委會更將能源、水資源、城市永續經營計畫等環保項目納為申辦奧運主辦城市之評選標準。透過「綠色永續馬拉松」的舉辦除落實減塑減廢之政策目標外，也期許藉此帶動國內甚至國外舉辦綠色賽事之風氣。

環保局表示，環保最能彰顯文明城市的進步價值，歷年來臺北在環保政策的推動上均扮演領頭羊的角色，帶動全國的環保風氣。綠色和平為國際知名之獨立環保組織，致力於推動減少一次性塑膠使用的綠色永續生活方式，與臺北市打造之宜居永續城市的藍圖目標相符。希望雙方以這次合作備忘錄的簽署為起點，共同推動減廢減塑，讓綠色環保理念深入各個層面，為友善環境盡最大心力。

柯市長與綠色和平東亞分部執行總監施鵬翔簽署「綠色永續臺北馬拉松」合作備忘錄。　圖...
柯市長與綠色和平東亞分部執行總監施鵬翔簽署「綠色永續臺北馬拉松」合作備忘錄。　圖／北市環保局提供
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