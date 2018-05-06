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視障寫歌送給扶養他長大的阿嬤 用聲音達成夢想

2018-05-06 21:21聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

「你甘會想起卡早，是阿嬤晟養阮大，伊驚你寒，伊驚你熱⋯⋯」從小在單親家庭由阿嬤扶養長大的視障歌手張哲瑞，替阿嬤做這首「阿嬤媽媽」，今天在「新北市2018共融演唱會」中獻唱給他在天上的阿嬤。

張哲瑞說，小時候在阿公暴力陰影下，總是希望自己快點長大，有能力保護阿嬤。想不到高中時不明原因，視力逐漸模糊，阿嬤帶著他四處求醫，但開刀也沒辦法挽回視力，現在的他只看得見黑白又破碎的馬賽克世界。

張哲瑞說，怕阿嬤擔心，他ㄧ直努力適應不同世界裡的挑戰，並去台中啟明學校就讀，他在啟明發現即使看不見，還是可以用聲音去達成夢想，決定要成為創作歌手，要把阿嬤對他的好寫成好聽的歌。

新北市文化局表示，「新北市共融藝術節」的「共融」意味著共同與融和，象徵著多元平等；強調藝文是人人都能參與、人人都有表現機會，且人人都能接近。演唱會還請來有小鄧麗君之稱的美聲視障歌手張玉霞、小江蕙之稱的高淑珍等人輪番上陣。

文化局表示，今天演唱會中特別安排ㄧ首歌的時間橋段全場關燈，民眾體驗視障朋友們的世界，活動中還邀請大家把手機的手電筒點亮一起隨著音樂擺動，整個活動現場瞬間變成星空世界，也希望給讓大家感受到不管發生什麼事，都會有一線希望。

今天演唱會中特別安排ㄧ首歌的時間橋段全場關燈，民眾體驗視障朋友們的世界。圖／新北...
今天演唱會中特別安排ㄧ首歌的時間橋段全場關燈，民眾體驗視障朋友們的世界。圖／新北市文化局提供
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視障歌手張哲瑞，從小由阿嬤帶大，高中不明原因失明，替阿嬤做這首「阿嬤媽媽」，今天...
視障歌手張哲瑞，從小由阿嬤帶大，高中不明原因失明，替阿嬤做這首「阿嬤媽媽」，今天在「新北市2018共融演唱會」中獻唱給他在天上的阿嬤。圖／新北市文化局提供
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演唱會視障
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