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中西文化交流 大安森林公園歐風音樂會登場

2018-05-06 19:48聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市大安區公所去年舉辦歐風聖誕音樂會頗受好評，為了延續精神，今天於安森林公園露天音樂台，舉辦夏季歐風音樂嘉年華，邀請大安區國中、小學師生及台北歐洲學校學生，為民眾帶來一場的音樂饗宴。

大安區區長林明寬表示，這一次的音樂會主要是藉由音樂及傳統技藝聯誼，除透過各校之表演及相關食物、藝品展示，促進中西文化交流外，期望能更拓展學生國際視野，同時打造多元文化社會。

今天的夏季歐風音樂嘉年華由大安區國中、小學以傳統技藝、舞蹈及弦樂進行演出，除了炒熱氣氛外也能帶出多元的藝術表演；之後金華國小以太鼓開場，接著由大安社區大學以東方舞動音樂主題帶來精彩的演出，最後則由台北歐洲學校國小及國中部外籍小朋友已不同的樂器演出，帶來另一種歐風音樂演出風格，期望能以融合中西方音樂的方式，激盪出熱鬧的嘉年華風情。

林明寬表示，該活動是區公所辦理的重要人口政策宣導活動之一，希望能讓民眾在參加活動的過程中增進親子感情，倡導親子教育，以建立家長與子女間親子和諧的橋梁；透過音樂嘉年華的方式，進行國際交流活動，除了拉近彼此之間的距離，更可以讓不同的族群一起共度周日假期，希望能讓參加民眾和表演的師生都能留下不一樣的回憶。

台北市大安區公所去年舉辦歐風聖誕音樂會頗受好評，為了延續精神，今天於安森林公園露...
台北市大安區公所去年舉辦歐風聖誕音樂會頗受好評，為了延續精神，今天於安森林公園露天音樂台舉辦夏季歐風音樂嘉年華。圖／台北市大安區公所提供
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台北市大安區公所去年舉辦歐風聖誕音樂會頗受好評，為了延續精神，今天於安森林公園露...
台北市大安區公所去年舉辦歐風聖誕音樂會頗受好評，為了延續精神，今天於安森林公園露天音樂台舉辦夏季歐風音樂嘉年華。圖／台北市大安區公所提供
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親子教育音樂會森林公園
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