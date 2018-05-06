中西文化交流 大安森林公園歐風音樂會登場

2018-05-06 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市大安區公所去年舉辦歐風聖誕音樂會頗受好評，為了延續精神，今天於安森林公園露天音樂台，舉辦夏季歐風音樂嘉年華，邀請大安區國中、小學師生及台北歐洲學校學生，為民眾帶來一場的音樂饗宴。

大安區區長林明寬表示，這一次的音樂會主要是藉由音樂及傳統技藝聯誼，除透過各校之表演及相關食物、藝品展示，促進中西文化交流外，期望能更拓展學生國際視野，同時打造多元文化社會。

今天的夏季歐風音樂嘉年華由大安區國中、小學以傳統技藝、舞蹈及弦樂進行演出，除了炒熱氣氛外也能帶出多元的藝術表演；之後金華國小以太鼓開場，接著由大安社區大學以東方舞動音樂主題帶來精彩的演出，最後則由台北歐洲學校國小及國中部外籍小朋友已不同的樂器演出，帶來另一種歐風音樂演出風格，期望能以融合中西方音樂的方式，激盪出熱鬧的嘉年華風情。