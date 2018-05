囂張！外國人不滿她擋路 竟踢翻六旬婦行李還飆髒話

有黃姓網友在臉書不公開社團「我們是新店人!! 好山好水,就是愛新店」上貼文指出,昨天下午在捷運西門站,看到一名老外疑似不滿一名六十歲阿姨拉行李箱擋住電扶梯去路,竟用腳踢翻行李箱,還用英文罵阿姨髒話,他看不下去上前質疑,也被罵一堆髒話,還被比中指。

貼文表示,他很生氣,當時沒有人聲援,最後只有三個捷運工作人員來確認阿姨沒受傷,他自己沒有覺得委屈,只是為那位阿姨不平,想要求他跟阿姨道歉,所以沒想過要走訴訟程序,當然如果阿姨的家人有看到這訊息,想走法律相關程序,我願意當證人。希望認識這位老外的人,能讓他知道,他在台灣的惡形惡狀是瞞不住的,不要再有類似的狀況發生!

後來有葉姓網友拍到這段爭執的後半段,只見老外多次對這名民眾比中指,也把影像分享到社團,網友們紛紛撻伐實在太過分了。

貼文全文如下:

#台灣人你不生氣嗎?

今天下午約5點45分,從新店搭捷運在西門站下車趕赴約會,下車後排隊等電扶梯上樓,一位約莫六十來歲的阿姨,拉著行李箱等著要穿越下電扶梯的人潮,過來這一側排隊,一個剛下電扶梯的老外,一腳就把阿姨的行李箱踢翻,開口用英文罵髒話責怪阿姨擋住她去路。(那位阿姨是右手拉行李箱在旁邊緩步前進,並沒有走到老外面前就被他用右腳踢了行李箱)

看到老外突來的行為,我上前質問他為何這樣做,他推了我一把又是一串髒話說not your business. 我要求他道歉,然後老外就是跳針式的中指外加 "Fxxk you Chinese",然後他逕自搭上往下層的電扶梯,整個過程我只在這時後講了一句比較重的"Coward"(懦夫),他的身前身後也都站滿了人,就只看到他毫無忌憚地高舉左手中指,大聲的一句"Fxxk you all Chinese" 揚長而去。

回頭看到那位阿姨略帶驚恐表情的站在那邊,連聲道謝。此時有三位捷運站的工作人員過來,確定阿姨沒有受傷後,我就趕赴客戶的約會去。

一個晚上都無法釋懷,我相信那時應該有其他人看到老外踢行李箱的這一幕,與他爭執的過程中,也有不少人看到/聽到老外跳針式的髒話,雖然是英語,但是這針對性的髒話應該多數人都聽得懂,可惜沒有人跳出來聲援。也許台灣人本性比較善良吧!

我是從事貿易工作的,經常會有國外出差的機會,在國外偶有感受到老外對亞洲臉孔的鄙視,我必須強調,是極少數的外國人,並非多數。但是我相信,如果是我在國外做同樣的事,大概當場會被痛毆一頓吧。在捷運站的當下我卻莫可奈何!

老外大概二十出頭,印象中帶著棒球帽,穿著白色短T(修正:灰色短T),右手臂都是刺青。過程中我沒有拿出手機來拍照或錄像,不知道是否有剛好做同班車的新店人看到這一段,有拍到老外的長相,可以提供給我。不知道會不會有用,但是我真的蠻想搜出這個人渣,讓他的國家知道他在外面幹了甚麼事。

謝謝有新店朋友提供影片,我還是相信現場大多數人不知道前面發生甚麼事,我個人非常感謝提供影片的朋友。

補充一下,他有一句Fxxk you all Chinese是下了電扶梯到一半的時後喊的,我也回了一句"We are Taiwanese!" , 影片沒拍到,我回這句話也只是氣,沒甚麼政治立場!

另外,我自己沒有覺得委屈,只是為那位阿姨不平,想要求他跟阿姨道歉,所以沒想過要走訴訟程序,當然如果阿姨的家人有看到這訊息,想走法律相關程序,我願意當證人。

我本意是希望認識這位老外的人,能讓他知道,他在台灣的惡形惡狀是瞞不住的,不要再有類似的狀況發生!