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囂張！外國人不滿她擋路 竟踢翻六旬婦行李還飆髒話

2018-05-06 10:46聯合報 記者何祥裕╱即時報導

有黃姓網友在臉書不公開社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」上貼文指出，昨天下午在捷運西門站，看到一名老外疑似不滿一名六十歲阿姨拉行李箱擋住電扶梯去路，竟用腳踢翻行李箱，還用英文罵阿姨髒話，他看不下去上前質疑，也被罵一堆髒話，還被比中指。

貼文表示，他很生氣，當時沒有人聲援，最後只有三個捷運工作人員來確認阿姨沒受傷，他自己沒有覺得委屈，只是為那位阿姨不平，想要求他跟阿姨道歉，所以沒想過要走訴訟程序，當然如果阿姨的家人有看到這訊息，想走法律相關程序，我願意當證人。希望認識這位老外的人，能讓他知道，他在台灣的惡形惡狀是瞞不住的，不要再有類似的狀況發生!

後來有葉姓網友拍到這段爭執的後半段，只見老外多次對這名民眾比中指，也把影像分享到社團，網友們紛紛撻伐實在太過分了。

貼文全文如下：

#台灣人你不生氣嗎?

今天下午約5點45分，從新店搭捷運在西門站下車趕赴約會，下車後排隊等電扶梯上樓，一位約莫六十來歲的阿姨，拉著行李箱等著要穿越下電扶梯的人潮，過來這一側排隊，一個剛下電扶梯的老外，一腳就把阿姨的行李箱踢翻，開口用英文罵髒話責怪阿姨擋住她去路。(那位阿姨是右手拉行李箱在旁邊緩步前進，並沒有走到老外面前就被他用右腳踢了行李箱)

看到老外突來的行為，我上前質問他為何這樣做，他推了我一把又是一串髒話說not your business. 我要求他道歉，然後老外就是跳針式的中指外加 "Fxxk you Chinese"，然後他逕自搭上往下層的電扶梯，整個過程我只在這時後講了一句比較重的"Coward"(懦夫),他的身前身後也都站滿了人，就只看到他毫無忌憚地高舉左手中指，大聲的一句"Fxxk you all Chinese" 揚長而去。

回頭看到那位阿姨略帶驚恐表情的站在那邊，連聲道謝。此時有三位捷運站的工作人員過來，確定阿姨沒有受傷後，我就趕赴客戶的約會去。

一個晚上都無法釋懷，我相信那時應該有其他人看到老外踢行李箱的這一幕，與他爭執的過程中，也有不少人看到/聽到老外跳針式的髒話，雖然是英語，但是這針對性的髒話應該多數人都聽得懂，可惜沒有人跳出來聲援。也許台灣人本性比較善良吧!

我是從事貿易工作的，經常會有國外出差的機會，在國外偶有感受到老外對亞洲臉孔的鄙視，我必須強調，是極少數的外國人，並非多數。但是我相信，如果是我在國外做同樣的事，大概當場會被痛毆一頓吧。在捷運站的當下我卻莫可奈何!

老外大概二十出頭，印象中帶著棒球帽，穿著白色短T(修正:灰色短T)，右手臂都是刺青。過程中我沒有拿出手機來拍照或錄像，不知道是否有剛好做同班車的新店人看到這一段，有拍到老外的長相，可以提供給我。不知道會不會有用，但是我真的蠻想搜出這個人渣，讓他的國家知道他在外面幹了甚麼事。

==============

謝謝有新店朋友提供影片，我還是相信現場大多數人不知道前面發生甚麼事，我個人非常感謝提供影片的朋友。

補充一下，他有一句Fxxk you all Chinese是下了電扶梯到一半的時後喊的，我也回了一句"We are Taiwanese!" , 影片沒拍到，我回這句話也只是氣，沒甚麼政治立場!

另外，我自己沒有覺得委屈，只是為那位阿姨不平，想要求他跟阿姨道歉，所以沒想過要走訴訟程序，當然如果阿姨的家人有看到這訊息，想走法律相關程序，我願意當證人。

我本意是希望認識這位老外的人，能讓他知道，他在台灣的惡形惡狀是瞞不住的，不要再有類似的狀況發生!

見義勇為民眾把過程貼上社團分享。圖截自臉書
見義勇為民眾把過程貼上社團分享。圖截自臉書
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這名外國人對熱心民眾比中指。圖截自葉姓網友影片
這名外國人對熱心民眾比中指。圖截自葉姓網友影片
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這名外國人二度對熱心民眾比中指。圖截自葉姓網友影片
這名外國人二度對熱心民眾比中指。圖截自葉姓網友影片
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這名外國人對熱心民眾比中指。圖截自葉姓網友影片
這名外國人對熱心民眾比中指。圖截自葉姓網友影片
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捷運
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