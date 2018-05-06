北市內科交通求解 警方這6項建議獲採納實施

2018-05-06 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



為改善北市內湖科技園區周邊交通問題，警方上個月於交工處的「內科交通壅塞2.0改善協調會」提出短、中、長期共11項改善建議方案，包含號誌秒數調整、增設車道、限制機車轉彎及興建停車場、橋梁等；其中共6項被採納，本月已陸續執行或評估中。

北市內湖科技園區周邊港墘路、堤頂大道等道路交通，每逢上下班時段車流量暴增就容易壅塞，警方今年多次勘查並蒐集地方人士意見後，提出第一線觀察的改善建議；其中短期共7項、中期1項、長期3項。

被採納的都是短期，本月已執行的包含國道如堤頂、成功等交流道匝道口前後，應由交工處與高公局即時監控，相互聯繫調整號誌秒數紓解車流；交工處利用麥帥一、二橋的電子看板顯示壅塞資訊、宣導民眾改道，如一橋改道南京東路、東興路往市區等。

其他被採納但約需3個月評估的則是，捷運文湖線於上下班時間班距減為75秒以下；堤頂大道與港墘路口在車流尖峰禁止機車左轉入港墘路來增加堤頂往南直行車流通行時間；港墘路（堤頂大道到瑞光路區段）敲除中央分隔島並削減部分人行道空間，來增加往堤頂大道口方向1車道；堤頂大道（舊宗路213巷到港墘路口區段）往北外側2車道分別改為只能直行或右轉。

至於中期，警方則建議公運處加開內科各捷運站至內科的免費接駁車，增加大眾運輸便利性；長期則包含內湖極限運動公園興建地下停車場與停車優惠、YouBike等配套；捷運局加速推動東環段；交通局評估興建港墘路跨越基隆河橋樑銜接撫遠、濱江街。但長期方案都因牽涉局處與變數較多，仍「有得等」。

北捷公司表示，文湖線尖峰班距約2到4分鐘，雖班距可縮至1、2分鐘標準，但目前運輸上還算順暢，將會持續觀察必要性。公運處則表示，已開始評估往內科的新通勤專車路線，但要較長的評估時間。