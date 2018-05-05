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影/深澳海天光雕步道今晚點燈 光彩奪目吸睛

2018-05-05 20:56聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市深澳海天步道光雕今天晚間點燈啟用，民眾聚集欣賞夜景説，深澳越夜越美麗了，光彩奪目，十分吸睛。

新北市升格後，市府致力於漁港改造工作，於103年沿著深澳漁港港邊設置全長約 310 公尺的海天景觀步道，更在去年12月更完成海天步道光雕工程，今晚啟用。

光雕啟用後與九份金山城光彩相互輝映，現場民眾不禁直呼：「深澳漁港真是看夜景私房景點，越夜越美麗」。

為提升深澳漁港觀光知名度，市府輔導瑞芳區漁會辦理海天步道光雕啟用活動在今天圓滿落幕，從下午3點開始暖場表演外，另有3梯次的免費漁村導覽，帶領遊玩民眾認識漁港及漁村文化，現場限量800份漁產料理攤位也是大排長龍，800份的漁產品料理馬上被領光，民眾直呼新鮮又美味。

晩間6時40分，新北市副市長葉惠青及貴賓共同啟動海天步道光雕後，豐富的色彩變化在夜間形成光浪，搭配俏皮活潑的裝置藝術及精彩的LED舞獅表演，使海天步道越夜越美麗。星夜帷幕下，九份黃金山城點點燈火與漁火交織而成綽約美景，五光十色相互交映。

葉惠青表示，民眾來到深澳，除了看象鼻岩及酋長岩等特殊地質景觀外，不妨留在漁港吃晚餐，品嘗小卷、透抽及白帶魚等在地特色漁產，吃飽後再去海天步道散步，現在海天步道夜晚增加光雕景緻，這裡將成為新北市看夜景私房景點，歡迎各位朋友攜家帶眷來體驗不一樣的深澳之美。

深澳海天光雕步道今晚點燈。記者游明煌/翻攝
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深澳海天光雕步道今晚點燈。記者游明煌/翻攝
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