福德坑綠能嘉年華12日登場 體驗太陽能煎蛋

2018-05-05 22:49 中央社 台北5日電



台北市政府環境保護局12日將於福德坑環保復育園區，舉辦低碳綠能嘉年華。現場將準備300朵康乃馨送給媽媽們，還可體驗新型電動車和太陽能煎蛋，歡迎民眾參加。

嘉年華時間為上午10時至下午2時30分。上午9時起，民眾可以在台北市動物園大門口搭乘免費接駁車。

福德坑復育園區又稱為「台北能源之丘」，在3公頃土地上設置7680片太陽能板，園區內還有北台灣最大的免費滑草場。

環保局表示，這次嘉年華特別規劃「太陽能廚房」，將設置3組太陽能爐具供民眾煎蛋。原理是利用太陽爐的銀色表面反射陽光、聚焦熱能；艷陽高照時，約3分鐘就能煎熟雞蛋。

環保局還邀請納智捷、特斯拉、Gogoro、光陽機車和威摩科技到場展示新型電動車，讓民眾試乘體驗。

在「環保文創一條街」上，可享用到原住民美食、有機食品，還有二手與文創商品、再生家具親子DIY、弱勢團體義賣及太陽能行動咖啡車。環保局提醒，為落實無塑愛地球政策，請民眾自行攜帶環保餐具。

環保局指出，嘉年華活動有多重好禮放送：第一重早鳥禮，前100名搭乘接駁車民眾，可獲得環保洗衣槽洗劑；第2重馨花朵朵開，現場準備300朵康乃馨送給媽媽們；第3重舊燈換新燈，只要帶2個舊燈泡到現場，就能換1個LED燈泡，限量1000個。

第4重是環保集點樂，在服務台領取低碳綠能護照後，集滿10個攤位章，就能換取小禮物和摸彩券。獎品包括威摩科技電動機車免費乘車金100名及太陽能露營燈。