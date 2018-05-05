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搶救金牌熊讚聯盟：柯市府只談商標權太low

2018-05-05 13:12聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市為取得商標註冊把熊讚「變臉」的爭議持續延燒，日前除遭多名市議員批評，「搶救金牌熊讚聯盟」今早也在世大運開閉幕的台北田徑場外表達保留「金牌熊讚」訴求；聯盟指出，根據近700份問卷調查發現約有9成民眾偏好「金牌熊讚」，市府應從更高層次考量保留具象徵意義的「金牌熊讚」，柯市府針對吉祥物不應開口只談商標權、只考慮商業利益。

為了爭取商標註冊避免仿冒，北市府日前又花百萬元把陪伴大眾度過世大運期間的「金牌熊讚」微整形、變臉成「海洋熊讚」，日前卻因經濟部智財局通過金牌熊讚立體商標權，平面商標則等北市府補正即可通過而鬧雙包，創造海洋熊讚也被外界認為多此一舉。

搶救金牌熊讚聯盟發言人、台灣大學語言學研究所教授江文瑜表示，外型憨厚的金牌熊讚從默默無名到踏遍北市141所國小、陪伴市民與世大運選手寫下台灣歷史光榮的一頁，變成北市吉祥物後也穿梭在公益活動，至今已具有文化意義與精神價值；然而北市近期卻以增加外型辨識度、商標保護力為由，輕易將金牌熊讚變臉成海洋熊讚。

根據聯盟近700份的隨機問卷調查結果，89%則認為金牌熊讚都快通過商標註冊了，沒有整形必要；喜好度方面，對金牌熊讚很喜歡、覺得還不錯的民眾有89.9%，海洋熊讚則只有25.8%正面評價，不喜歡占44%。

江文瑜說，對金牌熊讚4月21日交接給海洋熊讚後的去向，根據調查有超過7成民眾認為兩隻熊讚可組成熊讚家族持續做宣傳、公益；她也認為，錢已花，海洋熊讚也「出生」了，應可比照台中石虎家族、桃園的ㄚ桃與園哥。

江文瑜指出，熊讚被拿下的金牌，市府稱未來要給贊助商放上標誌，這種以商業取代金牌象徵意義的做法，聯盟強烈反對；針對熊讚吉祥物，柯市府應從更高的文化精神層面考量，而非開口只論低層次的商業利益、商標權；聯盟接下來也將找世大運運動員如戴資穎及藝文界人士等，共同表達訴求。

「搶救金牌熊讚聯盟」今早在世大運開閉幕的台北田徑場外表達保留「金牌熊讚」訴求。記...
「搶救金牌熊讚聯盟」今早在世大運開閉幕的台北田徑場外表達保留「金牌熊讚」訴求。記者翁浩然／攝影
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「搶救金牌熊讚聯盟」今早在世大運開閉幕的台北田徑場外表達保留「金牌熊讚」訴求。記...
「搶救金牌熊讚聯盟」今早在世大運開閉幕的台北田徑場外表達保留「金牌熊讚」訴求。記者翁浩然／攝影
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