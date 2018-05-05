北市精華區信義三興及忠孝懷生段 2基地將展開公辦都更

2018-05-05 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



北市都更中心今年推出「信義三興」及「忠孝懷生」兩公辦都市更新案，皆位於北市精華地段，也將是都更中心第六及第七個由都更中心擔任實施者推動的公辦都更案。由於地段搶手又不需擔心處理釘子戶等私地主問題，建商都相當有興趣，都更中心預計於7月底前公告招商。

昨天都更中心舉辦招商說明會，共有100多位業者前往參與。都更中心表示，「信義三興段公辦都更案」位於信義區信義路四段及光復南路交叉口，鄰近捷運信義安和站及台北101／世貿站，面積計1045平方公尺，使用分區為商三（特）。基地中有7位私地主，都已簽署同意參與都更同意書，同意比例達100%，未來規劃興建地上15層、地下4層的住商混合大樓，私地主依權值分回房地，市府依權值分回房地，投資人則依共同負擔比例分回房地，預計引進11億民間投資額。

「忠孝懷生公辦都更案」位於忠孝復興站南側緊鄰SOGO百貨，近復興南路與忠孝東路交叉口，土地面積2120平方公尺，使用分區為商三（特）。目前該基地主要為停車場使用，僅西北側有一棟合法建築物，為帶動區域經濟再開發，預計興建地上25層、地下5層的住商混合大樓，總投資金額預估32.58億。