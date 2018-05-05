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「貪生怕死」就別來讀... 哪校校訓這麼直白？

已成怨偶卻高唱分手好難 民進黨的「柯文哲難題」

「對城市最好」企業選拔 這5家公司獲獎

2018-05-05 08:03聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

北市府為建構「企業與社會共好」的新營運價值，去年成為亞洲第一個響應「Best for City」的城市，與國際非營利組織「B型企業協會」啟動「Best for Taipei對台北最好企業挑戰賽」，歷經一年競賽成果出爐，共有5家企業在「環境」、「員工」、「社區」三個面向得名，台北市長柯文哲昨親自頒獎肯定。

柯文哲表示，以前企業唯一的目標是獲利，但慢慢知道也應考慮企業的社會影響力。首先，員工要照顧好，再來是環境，不能說企業賺錢但外面都是汙染，最後是社區營造要做得好，不能是企業賺錢，外面卻都是企業的敵人。他說，這項活動共超過1000多人、57家企業參加，希望能有越來越多的企業能思考，如何帶給社會好的影響力。

祥圃實業獲得環境及員工兩個面向獎項，該公司為全台知名的動物營養保健產品業者，提供員工健檢、團險、強化職能的多能訓練體系，並透過多元化獎金制度與紅利，與員工共享營運成果。近年從營養品往下游整合「農場至餐桌」，推展友善環境的養殖方法，採用台灣當地食材比例達 90%，並完成14項產品碳足跡盤查，並啟動太陽能面板與沼氣發電。

「繭裹子」獲得社區最高榮譽獎，提供以台灣設計並融合世界多種文化和傳統工藝技術的生活產品，支持並倡導公平貿易的理念，對於生產者除了提供合理的薪資、安全的工作環境，更重視社區建設與社會福利。

「綠藤生機」獲得環境最高榮譽獎，從省水90%的有機鮮活芽菜，到用在身上的天然保養品，為消費者提供對環境更永續的選擇。此外，協力打造非洲最大有機辣木田，保護當地生態、並幫助迦納小農，帶動通路、顧客從生活中關注環境的議題。

「Best for Taipei對台北最好企業挑戰賽」獲獎廠商與市長柯文哲等人合...
「Best for Taipei對台北最好企業挑戰賽」獲獎廠商與市長柯文哲等人合照。圖／台北市政府提供
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柯文哲社區營造
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