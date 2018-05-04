柯文哲 台北成為國際和文明的城市 台灣才能拉上去

2018-05-04 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天（4日）說，台北市不應只要做一個「市儈的」城市，慢慢的，台北市要成為一個有水準、文明的城市，這是我們努力的目標。