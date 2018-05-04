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大學自治神聖不可侵犯 學者：誤會一場

歐美明星雕塑身材首選 SUP立槳吹進福隆了

2018-05-04 22:04聯合報 記者吳淑君╱即時報導

許多歐美明星和運動職業選手都以SUP立槳運動來雕塑身材，像是好萊塢明星皮爾斯布洛斯南(Pierce Brosnan)、克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)、小勞勃道尼(Robert John Downey Jr.)等，這股旋風現在也吹進福隆海水浴場了。

SUP立槳運動可燃燒卡路里鍛鍊肌肉，還可玩水消暑，是深受歡迎的主因，聯合數位文創攜手國際知名SUP大廠Starboard，在福隆海水域場開辦「STC立槳運動訓練營」，不管是新手或職業選手，都能在這裡開心的玩水衝浪。

聯合數位文創董事長李彥甫說，立槳運動是健康、陽光又安全的活動，近年立槳在國內漸漸流行起來，福隆海水浴場「內河」一公里流域，很適合初選者練習，他們有專業教練團隊，提供漂亮浪板，不會游泳也可以來玩。

「STC立槳運動訓練營」5月11日至9月30日，在福隆海水浴場開辦，早鳥試營運自5月11日至5月30日共三個周末，6月1日起正式營運，現在報名可享雙人優惠，協辦單位福容大飯店福隆店也將推出住房專案。

SUP立槳運動最早可追溯至16世紀，當初盛行衝浪的夏威夷為配合酋長地位而打造出較長的衝浪板，但過長的浪板卻不便徒手滑行，因此靈機一動想到了非洲人用木槳划舟的傳統，開始了以槳划行衝浪的運動。

SUP立槳比衝浪容易學，大多能在30分鐘左右熟悉操作。今年度的SUP國際大賽，明後兩天在福隆海域舉行，可以來為選手加油。

「STC立槳運動訓練營」採網路報名，可透過udn售票網或活動咖EventPal網站報名。每次課程約2.5小時，更多內容在(http://www.eventpal.com.tw/STC_2018.html)。

SUP立槳比衝浪容易學，大多能在30分鐘左右熟悉操作。圖／聯合數位文創提供
SUP立槳比衝浪容易學，大多能在30分鐘左右熟悉操作。圖／聯合數位文創提供
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深受歐美明星喜愛的SUP立槳運動，這股旋風現在也吹進福隆海水浴場了。記者吳淑君／...
深受歐美明星喜愛的SUP立槳運動，這股旋風現在也吹進福隆海水浴場了。記者吳淑君／攝影
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深受歐美明星喜愛的SUP立槳運動，這股旋風現在也吹進福隆海水浴場了。記者吳淑君／...
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深受歐美明星喜愛的SUP立槳運動，這股旋風現在也吹進福隆海水浴場了。圖／聯合數位...
深受歐美明星喜愛的SUP立槳運動，這股旋風現在也吹進福隆海水浴場了。圖／聯合數位文創提供
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許多歐美明星和運動職業選手都以SUP立槳運動來雕塑身材，這股旋風現在也吹進福隆海...
許多歐美明星和運動職業選手都以SUP立槳運動來雕塑身材，這股旋風現在也吹進福隆海水浴場了。記者吳淑君／攝影
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SUP立槳比衝浪容易學，大多能在30分鐘左右熟悉操作。記者吳淑君／攝影
SUP立槳比衝浪容易學，大多能在30分鐘左右熟悉操作。記者吳淑君／攝影
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福隆海水浴場文創
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