深澳漁港海天步道光雕明啟用點燈 與九份山城相輝映

2018-05-04 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市瑞芳深澳漁港海天步道光雕已完成設置，瑞芳區漁會明天下午3點在深澳漁港辦理海天步道光雕啟用典禮，明晚6點40分點燈。活動內容包含精采表演、漁村導覽，現場更有800份分漁特產品免費提供品嘗，海天步道光雕啟用後，可與九份黃金山城光彩相互輝映。

新北市致力於漁港改造，103年沿著深澳漁港港邊設置全長約 310 公尺的海天景觀步道，白日暢遊其間，白天一眼望去，擁有270度超級海景視野，提供民眾有個了解燈火漁業文化及親近海洋的好去處。

在去年12月更完成海天步道光雕工程，讓豐富的色彩變化在夜間形成光浪，以及俏皮活潑的裝置藝術，使海天步道在夜晚更為突出，打造美麗夜景。民眾在海上夜釣時，亦可欣賞到山景、海浪以及海天步道光浪交織而成的美景，提升深澳漁港觀光價值。

明天下午3點開始有暖場表演外，另有3梯次的免費漁村導覽，現場還有漁特產展售及限量800份漁產料理及石花凍提供民眾免費品嘗，夜晚的光雕啟用活動更加精采。

另外，即日起至6月底止，只要到深澳漁港的海天步道尋找指定公仔，不論是情侶坐在「艾勒夫魷」公仔前，拍出「魷」你「魷」我的兩人世界，還是與「小卷船長」一同出海的航海照，只要將拍攝照片命名後上傳至臉書「新北漁樂快爆」粉絲團活動討論串，即有機會獲得精美限量30份的迷你彈珠台。