又見水芙蓉！ 汐止金龍湖攔油索阻飄散

2018-05-04 19:03 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區金龍湖的布袋蓮、水芙蓉，又開始漫延，目前已經拉攔油索控制，市議員白珮茹要請環保單位加派人手清理。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 天氣一轉熱，汐止區金龍湖的布袋蓮、水芙蓉，又開始漫延，雖然，一直有看不過去的民眾，利用每天散步運動時撈，不過，生長速度還是太快，所以，為了防止水芙蓉四處飄散，目前已經拉攔油索控制，今(4)日市議員白珮茹要請環保單位加派人手清理。

這一陣子，好多民眾反應，又看到水芙蓉漸漸變多，就怕像去年一樣佔據大半個金龍湖，所以，環保局在湖面上已經先拉起攔油索，防止四處飄散，現在水芙蓉、布袋蓮集中在一整區，看過去數量也是不少，有里民看不下去，幾乎只要有空，就會來幫忙清。

一位七、八十歲的陳伯伯說，十幾年前就因為金龍湖排水阻塞，造成嚴重淹水，所以，現在就擔心水芙蓉會阻礙排水，豪大雨淹水，就自備了電扇外殼加竹竿，只要有空，就會來撈起湖中大量生長的水芙蓉、布袋蓮。

市議員白珮茹表示，金龍湖的水芙蓉是每一年只要進入夏季氣溫一升高，雨水比較少的時候，就會有大量水芙蓉在瞬間繁殖，那這一陣子每個星期四及星期六下午，環保局都會派人來清除垃圾，但是，突然間水芙蓉變多，也會請市府環保局相關單位加派人手，目前已經先用攔油索圍起來，防止四處飄散這樣一來，比較方便清理，也控制在一定的範圍內，避免湖泊優養化。