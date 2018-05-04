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柯文哲認購 北市府充滿洋蔥

2018-05-04 14:40聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

由於今年冬季氣候穩定，日夜溫差大，且少雨乾燥，適合洋蔥生長，致洋蔥產量過剩。台北市長柯文哲鼓勵市府員工發揮愛心，上月底發起理「第一波洋蔥團購活動」，向屏東縣地區購買每袋約15公斤、220 元的洋蔥。這波團購總計購買1135袋，其中柯文哲個人購買特別購買500袋，提供給老人公寓、機構、日照中心，還有遊民收容中心等。

為持續幫助農民解決生產過剩問題，市府現正進行第二波洋蔥團購活動中。

北市府發起團購屏東洋蔥活動。記者莊琇閔／攝影
北市府發起團購屏東洋蔥活動。記者莊琇閔／攝影
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