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見證先民開發史 新店最古老土地公流浪

2018-05-04 12:59中央社 新北4日電

有239年歷史的十四張「斯馨祠」，是新店地區最古老的土地公廟，舊廟石雕瓦狀紋飾屋脊相當特別。不過，原屬於福德正神的土地遭徵收，原應該庇佑鄉里的土地公只能暫時流浪失所。

新北市新店十四張斯馨福德正神信眾會副主委陳朝元今天受訪表示，土地公「斯馨祠」從捐獻碑記載的歷史可追溯自1779年（清乾隆44年）創建。廟內鑄於1783年的香爐，是代表土地公廟確切歷史的證據，是新店最久遠的土地公廟。

有239年歷史的「斯馨祠」，因興建環狀捷運原有土地遭徵收，成為流浪土地公。目前暫時奉祀在新店民生街捷運南機廠橋墩旁。原來廟旁的老榕樹，被捷運局移植後只剩下一棵存活。

隨斯馨祠不斷發展，1936年成立「瓊林社」北管的曲館，每逢神明誕辰陣頭熱鬧非凡，迎神賽會子弟戲粉墨登場，對地方文史有重要意義。因土地公流浪，現在神將大偶只能暫堆在貨櫃屋頂，陳朝元替土地公抱委屈說：「原有的大地主，現在卻要住在違章建築裡，神明的土地政府都要搶去。」

陳朝元說，斯馨祠原有的土地產權屬於福德正神，但以往沒有登記成立管理委員會，土地無法過戶，直到遭徵收時仍是「神明的土地」，地主產權是土地公，但卻遭政府強徵收原舊廟的百坪土地，200多年歷史的十四張土地公，面臨無家可歸窘境。

陳朝元受訪表示，以往還一度提議要將新店的土地公遷移到三峽，相當荒謬。未來將遷移至中央新村的歷史公園預定地，只剩30坪可蓋新廟，計畫興建「廟中廟」，但政府徵收費沒有撥下只能募款，他希望新北市府專案處理。

新店十四張「店仔街」是新店最早開發的地區，清代河運發達下，可由新店溪直達街區。斯馨祠就位於店仔口，見證先民的開墾，原是都會區保留最後一塊農業區淨土，200餘年發展史的歷史縮影，因捷運開發而消失。

前新北市副市長侯友宜今天參訪斯馨祠，陳朝元介紹上面刻著「吉乾龍肆拾肆年」與捐助銀元信士芳名的捐獻碑，附近七張、十二張、二十張、寶斗厝的土地公，都是由斯馨祠分香出去。以往這塊石碑還被拿去當豬舍墊底的地磚。

在侯友宜上香祈福後，陳朝元向他介紹，劉氏家族在1925年新店大水後重建斯馨祠，取劉禹錫的「陋室銘」的名句意涵。另「斯馨」的台語讀音和「思鄉」相同，代表著移民對家鄉的思念情感。

侯友宜在市議員陳儀君等陪同下，逐一瞭解看板上的介紹，以瞭解十四張的歷史沿革，還向市議員劉哲章開玩笑說，當年先民的捐獻石碑上，劉氏不多，現在要多捐獻一些。

對於將來新廟只有30坪，沒有廟埕，侯友宜聽取陳朝元抱怨後表示，廟小無妨，只要靈驗自然香火旺盛。

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