常挨批沒半條 北市總算有捷運路線入前瞻

2018-05-03 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市捷運局因為爭取南北環段等路線前瞻計畫特別預算未能順利，去年在市議會質詢或交通委員會屢遭議員批評「沒半條入前瞻」，如今卻出現逆轉；捷運局今天表示，交通部於前瞻基礎建設計畫第二期特別預算籌編審查會通過，將捷運環狀線南、北環段納入前瞻計畫，並暫匡明年度編列2700萬、後年標列2.08億元，作為辦理細部設計的中央補助款，可增加未來取得補助經費的速度。

捷運局說，北環段路線銜接環狀線第一階段新北產業園區站，直到文湖線劍南路站止共14.93公里；南環段則從大坪林站連接至文湖線動物園站，長度約5.73公里；兩路線皆橫跨雙北，總工程經費約1378億元，中央補助約320億元。

捷運局表示，捷運環狀線南、北環段綜合規畫報告書已於2月7日依交通部意見修正後再送審議，等通過後，將由雙北配合編列地方配合款、辦理用地取得、細部設計後動工。現正進行可性性研究的東環段（劍南站至動物園站）未來將與南北環段、捷運環狀線第一階段路線形成大台北地區一車到底的環型捷運路網，因此東環段也將嘗試爭取前瞻經費。