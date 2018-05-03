親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

可用了！全台郵局電腦一度大當機 系統恢復原因待查

網美景點遊客塞爆 官方急發「素顏照」滅火

侯友宜客串早餐店長 談雙北就像荷包蛋

2018-05-03 10:16聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜上午跨出新北市，前往台北市文山區早餐店客串一日店長，除了幫客人點餐，還親自下廚煎荷包蛋與蛋餅。

談到雙北合作，侯友宜表示，雙北長年來就像荷包蛋一樣，以前台北市就像蛋黃，新北市像蛋白，但現在已經漸漸融合在一起。

國民黨新北市長參選人侯友宜上午客串早餐店一日店長，還親自下廚煎荷包蛋。談到雙北合...
國民黨新北市長參選人侯友宜上午客串早餐店一日店長，還親自下廚煎荷包蛋。談到雙北合作，侯友宜表示，雙北長年來就像荷包蛋一樣，以前台北市就像蛋黃，新北市像蛋白，但現在已經漸漸融合在一起。記者胡經周／攝影
分享
國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往台北市文山區早餐店客串一日店長，還親自幫客人點...
國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往台北市文山區早餐店客串一日店長，還親自幫客人點餐。記者胡經周／攝影
分享
國民黨新北市長參選人侯友宜（左）上午在台北市議員參選人李柏毅（右）陪同下，前往台...
國民黨新北市長參選人侯友宜（左）上午在台北市議員參選人李柏毅（右）陪同下，前往台北市文山區早餐店客串一日店長，除了幫客人點餐，還親自下廚煎荷包蛋與蛋餅。記者胡經周／攝影
分享

侯友宜國民黨

相關新聞

煮一頓飯跑200公里遠 飯店主廚的堅持

2018-05-03 09:36

影／金山磺溪染白疑溫泉水汙染 環保局採樣調查

2018-05-02 08:59

北市結合會計師事務所 要遴選15家社企團隊專業輔導

2018-05-03 09:37

你適合什麼工作？這240種職業工作指南報你知

2018-05-03 09:18

不怕忘記倒垃圾 愛台北App加入垃圾車提醒

2018-05-03 09:18

烏來環山路整治完成 信賢福山部落不再成孤島

2018-05-03 08:11

「文山茶筍節」尪公巡茶園活動 周六舉行

2018-05-03 08:05

衛福部老屋促做日照場所 里長碰壁

2018-05-03 00:23

補助公寓設電梯 為何申請不踴躍？

2018-05-02 23:28

不分黨派爭取建設 新北「好的開始」

2018-05-02 23:17

溫泉強酸廢水入溪 金山磺溪變白濁

2018-05-02 23:15

交部轉彎點頭 二期萬大線納前瞻

2018-05-02 23:12

南港機廠聯開解約案 市議會表決通過

2018-05-02 22:15

泰山模範母親愛心滿滿 顧家更熱心公益

2018-05-02 20:03

汐止路口好複雜月月撞 地方要求改善

2018-05-02 20:02

天熱蛇出沒 瑞芳里長親手抓眼鏡蛇

2018-05-02 20:02

淡水大屯溪要設魚梯 幫助魚群活下去

2018-05-02 20:00

八庄大道公輪祀祭典 落馬安座灰窯仔

2018-05-02 19:59

空拍機找到金山磺溪變乳白元凶 原來溫泉回收槽破底

2018-05-02 16:21

捷運民生汐止線何時建？新北議員批：「柯P讓人失望」

2018-05-02 15:11

萬大線納前瞻 朱立倫苦喊一年不如三綠委一席話？

2018-05-02 13:38

交通部宣布：萬大線二期計畫納入前瞻軌道計畫

2018-05-02 11:59

乳牛場春季嬰兒潮 農戶照顧犢牛24小時全年無休

2018-05-02 09:21

金山重劃A、B區停車場 月底完成評估

2018-05-01 23:57

世大運2大亮點 命運大不同

2018-05-01 23:42

台北市府暑期工讀 近35K 有340名額

2018-05-01 23:42

北農中秋節休市3天？ 北市擬減1天

2018-05-01 23:38

畢業季近 新北校園徵才連4場

2018-05-01 23:37

特教生賣場實習 7成順利就業

2018-05-01 23:35

北市提高讀私幼補助 幼園傳喊漲

2018-05-01 23:15
看更多

熱門文章

台南老屋旅店元老吹熄燈號 「佳佳西市場旅店」6月歇業

2018-05-02 18:24

千呼萬喚始出來 苗縣雙軌提升急重症醫療露曙光

2018-05-02 17:16

影╱老鼠咬錢來！首次雙贏彩頭獎開基隆 老闆見2老鼠

2018-05-02 11:25

西濱快大安段通車一月 居民怨問題一籮筐

2018-05-02 22:44

大白天驚見「幽浮群」？清境遊客驚呼不斷忙拍照

2018-05-02 19:18

故宮南院BOT廠商樺舍商旅嘉義館 8月面臨關門

2018-05-02 17:27

萬大線納前瞻 朱立倫苦喊一年不如三綠委一席話？

2018-05-02 13:38

廢棄眷村不是垃圾場！東港里長揪出亂倒垃圾業者

2018-05-02 11:58

新竹市小旅行 消波塊變魚鱗天梯爆紅

2018-05-02 18:22

背景不夠硬的先拆？ 墾管處拆墾丁里長違建

2018-05-02 19:45

交通部宣布：萬大線二期計畫納入前瞻軌道計畫

2018-05-02 11:59

金門第18家小7門市開幕 首日擠滿購物民眾

2018-05-02 20:33

小心！ 台南首座「野狗出沒」公路標示將在這

2018-05-02 23:28

下屆台南議員選情丕變 又有老將傳將放棄連任

2018-05-02 20:59

基隆暖暖賞桐花秘境好美 暖壽山步道如鋪白色花毯

2018-05-02 14:53

比照高速公路休息站？台東南迴公路建構「南迴休息區」

2018-05-02 18:55

東港鎮第一大里破萬人 學區國小附設公托將動工

2018-05-02 18:58

單親阿祖獨自撫養曾孫 為省錢不敢美髮

2018-05-02 13:13

沙丘園區遊客離地10多公尺屋緣 懸空雙腳拍照

2018-05-02 13:40

快見底了…澎湖水庫拉警報 花火節備戰

2018-05-02 23:51

艱苦人討生活不易 彰化縣議員要求交通罰單少開

2018-05-02 20:51

台灣大道禁左轉解塞車無效？市民：惠中路塞飽塞滿

2018-05-02 17:12

水表損壞推算水費 苗栗市圖水費竟比漏水還高

2018-05-02 13:38

空拍機找到金山磺溪變乳白元凶 原來溫泉回收槽破底

2018-05-02 16:21

重度急救責任醫院可以期待 但苗栗縣準備好了嗎？

2018-05-02 20:19

印尼僑領黃進益辭世 金大將組團赴海外參加告別式

2018-05-02 17:44

台南「爾來了」名廟還有6扇名門待修復

2018-05-02 13:41

捷運民生汐止線何時建？新北議員批：「柯P讓人失望」

2018-05-02 15:11

台灣大道禁左轉措施…塞車反向 惠中路塞爆

2018-05-03 00:07

影╱24小時足體養生會館進駐竹南 招待社區模範媽媽體驗

2018-05-02 21:23

竹崎第一市場養蚊子！嘉縣議員建議活化成美食街

2018-05-02 21:01

烏來環山路整治完成 信賢福山部落不再成孤島

2018-05-03 08:11

喜事變衰事！中市銀質獎 志工還沒領獎就骨折送醫

2018-05-02 12:18

買魚送洋蔥 北部基隆區漁會聲援南部農友幫促銷

2018-05-02 11:46

童仲彥推「了不起！負責」polo衫 神秘數字大家不解

2018-05-03 10:09

可怕「蟻災」將再起 國姓公所廣發上萬份餌劑備戰

2018-05-02 18:57

影／救救掉漆的幾米廣場 流黑眼淚的人偶補妝美回來了

2018-05-02 15:02

這間便利商店超歡樂 說故事活動場場秒殺

2018-05-02 15:40

深澳電廠環評案9日再攻防 桃園、宜蘭都沒受邀出席

2018-05-03 00:01

只能喝水溝水 苗議員籲改善山區簡易自來水缺水窘境

2018-05-02 17:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top