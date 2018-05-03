侯友宜客串早餐店長 談雙北就像荷包蛋

2018-05-03 10:16 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人侯友宜上午跨出新北市，前往台北市文山區早餐店客串一日店長，除了幫客人點餐，還親自下廚煎荷包蛋與蛋餅。