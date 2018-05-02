讓社會企業永續發展 北市推3力計畫

2018-05-02 17:17 中央社 台北2日電



台北市產業發展局為讓社會企業永續發展，推「3力」計畫輔助社企，像憨兒共創計畫的點點善和人生百味合作推出的「街賣車」就是成功案例，希望更多社企可報名參加遴選。

產發局今天召開「台北3力挺社企」記者會，局長林崇傑表示，社會企業是透過商業模式解決特定社會或環境問題，是介於私人企業和非營利組織的新型態團體，社企更是創新企業指標。

他說，產發局推出「3力」計畫，內容包含影響力、市場力和資源力，希望就由輔導讓社會企業可永續發展。

產業局表示，自104年度至今，已輔導30家社會企業團隊，並協助透過社企間的跨業合作，像憨兒共創計畫的點點善與人生百味共同進行天賦城市募資計畫，近期將推出新創的「街賣車」行動。

產發局說，至於大企業社會責任資源分享的案例，像德國騰德姆斯技術顧問公司與元沛農坊合作，共同提升農產品檢測，並透過代金模式，減輕農民負擔。

產發局表示，今年擴大社會企業輔導家數，並以聯合國永續發展目標當徵選主軸，預計遴選15家社企，委由知名國際會計師事務所擔任輔導教練，提供品牌行銷、商業模式調整、財務會計、業務開發等客制化項目，希望延長社企發展時程，並持續發揮社會影響力。

即日起至23日止受理徵件，歡迎設籍台北市的社會企業踴躍報名參加遴選。