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影／金山磺溪染白疑溫泉水汙染 環保局採樣調查

2018-05-02 08:59聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市金山區重和里三和橋金山朝天宮，一處提供灌溉用河道磺溪，昨天下午被民眾發現整片被染成白濁色，並有白色粉狀的沈澱物，懷疑可能是上游有業者排放溫泉水，不像工程廢水。新北市環保人員獲報，發現水質有異常，已採樣送驗，並追查排放源。

北海岸全民聯盟公社發起人郭世賢表示，昨天騎車經過時發現整個磺溪都被染白，與原本清澈的溪流變成兩截，河底還殘留類似大量白色粉末狀，看起來很嚇人，灌溉溝渠水質也汙染，他質疑這條溪到底出現什麼問題？

郭世賢表示，希望環保局等相關單位盡快出面了解，讓農民安心，並且查明汙染源，避免再發生類似情況。

農民蔡漢昌說，看到耕種的水稻田水都變成乳白色，聽說磺溪上游的溪水也都變成白白濁濁，擔心灌溉農田的水質起變化，稻田會受害，希望趕快查明原因。混濁溪水約過1個多小時後，白濁情況就消失。

立委黃國昌金山服務處主任郭慶霖表示，上個月19日，曾接到鄉親LINE來金山磺溪水顏色嚴重異常的照片，馬上通報十河局與環保局處理，並前往實地進行瞭解追查。當天新北市環保局於傍晚派員進行各區段水質採樣分析，並允諾後續將追查排放源。

在新北市環保局的檢測報告未出爐前，服務處持續追蹤排放源，4月24日發現疑似排放點的上游範圍，把照片與影片交給環保人員並做採樣，希望此事件能盡早水落石出。

沒想到昨天下午，當地居民又再度回報，磺溪水流顏色又再次異常，並影響了數條引磺溪水灌溉的水圳，於是趕緊前往上次疑似的排放點，發現排放源頭正在排放。

新北市政府環保局稽查人員昨下午到場抽取溪水帶回檢測，初步認為水質有些異樣，但是何成分、有無汙染性及來源，還要釐清。

新北市金山區重和里三和橋金山朝天宮，一處提供灌溉用行水區河道磺溪，昨天下午被民眾...
新北市金山區重和里三和橋金山朝天宮，一處提供灌溉用行水區河道磺溪，昨天下午被民眾發現整片水域被染成白濁色，並有白色粉狀的沈澱物。圖／郭世賢提供
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新北市金山區重和里三和橋金山朝天宮，一處提供灌溉用行水區河道磺溪，昨天下午被民眾...
新北市金山區重和里三和橋金山朝天宮，一處提供灌溉用行水區河道磺溪，昨天下午被民眾發現整片水域被染成白濁色，並有白色粉狀的沈澱物。圖／郭世賢提供
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新北市金山區重和里三和橋金山朝天宮，一處提供灌溉用行水區河道磺溪，昨天下午被民眾發現整片水域被染成白濁色，並有白色粉狀的沈澱物。圖／郭世賢提供
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新北市金山區重和里三和橋金山朝天宮，一處提供灌溉用行水區河道磺溪，昨天下午被民眾發現整片水域被染成白濁色，並有白色粉狀的沈澱物。圖／郭世賢提供
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金山農民

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