比照4歲童 北市3歲念私幼每學期也可領補助

2018-05-01 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市文修非營利幼兒園開幕時，教育局長曾燦金到場和學童一起上課手作土司臉譜。圖／台北市教育局提供 分享 facebook

台北市政府今市政會議通過「台北市幼兒就讀幼兒園補助辦法」修正案，針對4歲童就讀私幼補助，由每學期2543元大幅提升至1萬3千餘元，台北市教育局表示，除了提高補助，也回應多位議員建議，規畫將資格放寬至3歲學童，最快今年8月即可實施。

教育局學前教育科長吳文誌表示，去年編列新台幣1.63億元，補助就讀私幼4歲學童每學期1萬3660元，多名議員要求補助往下延伸，今年採追加預算方式，再編1.32億元，補助就讀私幼的3歲學童。

吳文誌表示，若追加預算經議會同意，最快今年8月即可實施，台北市將有1萬4070名4歲童、1萬1370名3歲童，經排富後約有85%學童受惠。在台北市幼教公共化未達7成前，採私幼學費補助方案，減輕家長負擔。

教育局指出，這次修正辦法規定，將北市就讀合法設立私立幼兒園的3歲幼兒納入補助對象，並確定設定排富條款，排除綜合所得稅稅率20%以上家庭的三歲幼兒，也明定限制三歲幼兒要與父母任一方或監護人共同設籍北市，避免福利移民、幼兒單獨設籍在北市的現象。四歲幼兒補助條件也一樣。

此外，因預算有限，考量非營利幼兒園學費比起其他一般私立幼兒園收費低，因此原先教育局補助就讀非營利幼兒園4歲童每學期2543元，額度不變。