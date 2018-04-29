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台北市螢火蟲音樂會湧人潮

2018-04-29 15:46聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市今年賞螢季已開跑，今天下午大安森林公園舉辦「戀戀螢火蟲2018」音樂會，台北市工務局長彭振聲、聲樂家簡文秀一起大唱「「螢火蟲之歌」，現場掌聲不斷；台北市賞螢季將在下月6日結束，包括大安森林公園、木柵公園及榮星花園公園，夜間都可以欣賞到「火金姑」蹤影，歡迎民眾來賞螢。

「戀戀螢火蟲2018」音樂會聚集不少民眾，彭振聲打趣的說，今天人山人海，以為是張學友演唱會，但不用擔心，簡文秀老師歌聲不輸張學友；簡文秀也笑回，彭局長是跟他合唱的是第二人，令現場掌聲不斷，她說，現在暖花開的時候，全家大小一起郊遊，社會就會平安喜樂。

彭振聲表示，台北市火蟲復育才2年多，就榮獲去年的螢火蟲國際年會主辦權，顯示台北市在公園復育、生態復育有很好的成績，台北市公園已經生態化，增加生物多樣性，提高都市生活水平，他鼓勵男女老少一起出來觀賞螢火蟲。

台北市工務局公園處補充，台北市賞螢季從4月16日至5月6日，大安森林公園、木柵公園及榮星花園公園在入夜後，可以欣賞螢火蟲，並建議民眾賞螢穿著長袖、長褲及布鞋，且不要使用手電筒，呼籲大家維護螢火蟲的家。

大安森林公園的露天音樂台，今天下午舉辦一場免費的音樂會「戀戀螢火蟲2018」，包括聲樂家簡文秀、5組以上樂團接力開唱，演唱會結束後，現場會播放生態教育影片、發送限量LED賞螢燈筆，把握機會參加這場戶外親子音樂饗宴。

台北市今年賞螢季已開跑，今天下午大安森林公園舉辦「戀戀螢火蟲2018」音樂會，台...
台北市今年賞螢季已開跑，今天下午大安森林公園舉辦「戀戀螢火蟲2018」音樂會，台北市工務局長彭振聲（左二）、聲樂家簡文秀（右二）一起大唱「「螢火蟲之歌」。記者張世杰／攝影
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台北市今年賞螢季已開跑，今天下午大安森林公園舉辦「戀戀螢火蟲2018」音樂會，台...
台北市今年賞螢季已開跑，今天下午大安森林公園舉辦「戀戀螢火蟲2018」音樂會，台北市工務局長彭振聲、聲樂家簡文秀一起大唱「「螢火蟲之歌」。記者張世杰／攝影
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賞螢螢火蟲大安森林公園

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