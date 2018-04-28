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蘇貞昌參拜樹林在地宮廟 信眾高喊：衝衝衝

2018-04-28 19:29聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

「大家好，我是蘇貞昌，衝衝衝」，民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間參加樹林五龍殿五福大帝劉部靈公聖誕千秋平安宴，他一上台致詞，就以招牌的低啞嗓子跟大家問好，現場信眾更高喊「衝衝衝」，熱情回應。

隱身在小巷內的五龍殿今晚舉辦平安宴，辦桌約10來桌，蘇貞昌原訂晚間8點50分才會到場，卻臨時通知提早6點半到，他說是怕來得太晚，大家都吃飽結束了，所以提早到，也為趕其他行程。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間到樹林五龍殿，上台向信眾鞠躬，拜託支持。記者陳珮琦...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間到樹林五龍殿，上台向信眾鞠躬，拜託支持。記者陳珮琦/攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間到樹林五龍殿參拜，祈求神明保佑和支持。記者陳珮琦/...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間到樹林五龍殿參拜，祈求神明保佑和支持。記者陳珮琦/攝影
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蘇貞昌民進黨

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