種出存活率99％草莓苗 36歲女青農愛當「草莓族」

2018-04-28 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



36歲的陳韻如原本從事美容業，7年前嫁到三芝後，想在家中空出來的地種植草莓，但當時沒有基本觀念，加上當地冬季雨多，草莓死亡率高，一度想放棄，後來卻意外變成「草莓苗」達人。

陳韻如原本打算從夏季種草莓苗，到冬季草莓結果都一手包辦，但三芝地區一到冬季就常下雨，草莓全部都「爛果」。她坦言，投入的時間跟金錢全都沒有回本，「因為沒有溫室，風雨一來就一堆爛果。」

陳韻如感到挫折，後來透過老農口中得知，草莓最早也是從北部開始種植，只是因為環境與氣候因素，培育規模很難符合經濟效益，一度想放棄時，後來靈機一動，想到「自己何不種草莓苗就好？」重新燃起希望，並一頭栽入草莓苗栽植。

「原本只是想玩玩，卻越玩越大。」陳韻如笑說，三芝地區比較適合種植草莓苗，且她們家的地遠離傳統產區，附近沒有草莓農，可以遠離疫病傳染，大約3年前苗栗種植的草莓，因病疫種苗死亡率高，造成農民很大損失，後來她將培育的種苗，送給認識的苗栗農友試種，沒想到存活率高達99％，逐漸拓展銷售通路。