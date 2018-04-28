平溪火燒寮8棟老洋樓好古樸 還可與火金姑共舞

2018-04-28 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市平溪火燒寮農路通往雙東路口的連併8棟老洋樓，因產業沒落，變成森林中的斷垣殘壁，紫東社區有感於歷史記憶與傳統建築工法的消逝，去年參加社規師計畫，邀請砌石老師傅主持，進行環境整理及砌石修復完成，很有古樸的味道；目前正值螢火蟲季，到平溪可賞洋樓、走古道，並與火金姑共舞。

平溪火燒寮不是旅遊熱點，卻是單車族、登山客的最愛，緩緩起降的火燒寮農路，可一覽平溪青山綠水、是享受自然生態的好路線；在火燒寮農路通往雙東的丁字路口，有著8棟連併老洋樓，當年是許多商賈買賣或簽訂礦業契約的重要據點，然隨著礦業沒落，洋樓也隱沒在森林之中。

地主蔡聰明說，洋樓不只是歷史的見證，這排洋樓當年也是由在地師傅主導興建，採用傳統的石砌建築工藝，紫東社區發展協會邀請老師傅出馬，將洋樓重新整理，並修復部分鋪面，整個營造過程，也是一次傳統石砌建築技術記錄與傳承。

透過環境整理及砌石修復，紫東社區找回當地的歷史景觀，並銜接鴻福煤礦古道，讓平溪火燒寮農路有著令人回味的歷史記憶。

每年的4到6月為螢火蟲季，對於大自然與古道遺址有興趣的民眾，不妨來到紫東社區欣賞洋樓的歷史之美，晚上再參加火金姑生態導覽，一起見證平溪火燒寮的今昔風采。

對於紫東社區生態與歷史之美有興趣之民眾，可搜尋「平溪區紫東社區 有機無毒耕耘團隊」臉書粉絲專頁，或新北市政府城鄉發展局官方網站與新北市社區規劃師臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/ntcplanner，有最新相關活動訊息。