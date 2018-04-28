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是獅子？綿羊？蘇貞昌：請大家指教

2018-04-28 16:03聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午參加新北市土木技師工會會員大會致詞時指出，新北市民需要有效率、尊重專業的地方政府，真正能為市民解決問題，上行下效，熟敢不正；他說，獅子領導，連綿羊都會變成獅子；若是綿羊領導，獅子就變成綿羊；會後媒體追問蘇自覺是獅子？還是綿羊？蘇貞昌僅回答：請大家指教。

蘇貞昌並籲所有土木技師工會會員為新北市做出明智的決定，請為未來做出明確的判斷；他說：「我講過去的經驗，但我這些年的歷練也沒有白活，聰明可以天生，智慧需要累積，我有足夠的累積，相信能再回到這個最熟悉地方。」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午參加新北市土木技師工會會員大會，並與理事長余烈...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午參加新北市土木技師工會會員大會，並與理事長余烈等人合影。記者陳珮琦／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午參加在新北市政府五樓會議大廳舉辦新北市土木技師...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午參加在新北市政府五樓會議大廳舉辦新北市土木技師工會會員大會，他說希望大家能做出明智的決定，他明年能回到這熟悉的地方。記者陳珮琦／攝影
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蘇貞昌民進黨

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