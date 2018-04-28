親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

藍營北市長選將被問台灣價值 鍾小平批柯P：劈腿

2018-04-28 16:01聯合報 記者翁浩然╱即時報導

國民黨台北市長初選第2場電視辯論會今天下午2時在TVBS大樓舉辦，製作單位安排市議員王鴻薇提問，王詢問擬參選人鍾小平、孫大千、張顯耀、丁守中，市長柯文哲一度避談的台灣價值，台灣價值不等於台獨價值，但對4人而言是什麼；4人則分別表達看法。

鍾小平說，柯文哲「劈腿」民進黨、國民黨，4年前深綠的柯先利用「白」打敗藍營，贏了20多萬票；民進黨也勸退姚文智禮讓柯文哲，如同把大閨女嫁給柯，柯娶了民進黨的閨女卻又違背台灣價值、自己的意識形態，稱「兩岸一家親、床頭吵床尾和」，又用腳勾引藍營騙選票，就是為了2020年總統大選。台灣價值對民進黨是獨立，對國民黨是一個中華民國，國民黨要堅守價值，揭穿柯的真面目。

孫大千表示，所有政治人物的台灣價值應要是清廉、勤政、愛鄉土，這幾字也是民進黨引以為傲的價值，但在執政後卻背棄該信仰主張，他同意好的信仰理念不用分藍綠或誰提出的；每個政治人物不分政黨，心中都要重複自問有無達到這些價值，國民黨要重新站起來，不能忘記這些話。台北則要扮演領頭羊角色，也要分享資源給各縣市，成為台灣人的驕傲、貢獻正能量。

張顯耀則表示，任何政治人物、政黨及國家都有其理念價值，台灣價值就是中華民國的生存、安全、經濟發展，這個核心價值是任何中華民國從政者都應該捍衛執行的價值，台北價值也同理。挑釁對岸讓軍機軍艦繞台，讓經濟發展哀鴻遍野不是台灣價值；他當選後將會讓台北成為兩岸破冰先驅，扮演兩岸經濟要角。

丁守中則指出，台灣價值應是多元、民主、開放、法治，台灣又是移民社會，有勤奮、冒險犯難、互助包容的精神；台北過去得天獨厚，集中各種移民、資源、人才，是引領全台的火車頭、年輕人的夢工場，但現在的政府在「卡管」案用政治力介入校園自主，民進黨雙重標準，台灣價值都遭破壞，他要打破民粹，找回勤奮等價值、台北創新創業的能力、市民的驕傲，才能拚前景。

國民黨台北市長初選第2場電視辯論會今天舉行，製作單位安排市議員王鴻薇提問，王詢問...
國民黨台北市長初選第2場電視辯論會今天舉行，製作單位安排市議員王鴻薇提問，王詢問擬參選人鍾小平、孫大千、張顯耀、丁守中台灣價值是什麼。記者翁浩然／攝影
分享

台灣價值民進黨國民黨

相關新聞

網美必拍！福隆沙雕季來了 門票只要一百元

2018-04-28 13:39

台中火車站臨時動線調整 王義川：人行轉乘更安全

2018-04-28 16:32

古樸茶空間「和合青田」開幕 日本奶奶憶童年

2018-04-28 16:29

影／初選後首度開口飆歌 侯友宜超害羞

2018-04-28 16:26

是獅子？綿羊？蘇貞昌：請大家指教

2018-04-28 16:03

蘇貞昌跟後頭跑行程？侯友宜笑：跟我去深澳電廠較重要

2018-04-28 15:37

怕塞車 三峽內湖跳蛙公車30日起可機動改路線

2018-04-28 08:29

海洋音樂季加碼 有機會發數位單曲

2018-04-28 00:10

來台30年 愛爾蘭修女領到我國身分證

2018-04-28 00:01

用電超量 北市162校「欠費」2千萬將調處

2018-04-27 23:46

新北動健康 社區揪團躍上國際

2018-04-27 23:39

吃喝玩樂e點通／巧克力、可可入菜 味道巧融合

2018-04-27 23:39

婆婆報警沒飯吃 媳婦獲獎有洋蔥

2018-04-27 23:35

App自己設計！新北職探中心 讓學生控制家電

2018-04-27 23:23

美食新天地／林美如麻辣鍋 「七上八下」最好吃

2018-04-27 23:01

新莊十八坑溪污染 議長協調建污水廠

2018-04-27 22:15

汐止污水道少一截 民怨環境髒盼接管

2018-04-27 22:14

汐止小主播營登場 崇德學童率先開播

2018-04-27 22:14

一圓孩子的夢 淡水水源國小造樹屋

2018-04-27 22:13

變身成運動中心 瑞龍活動中心好好玩

2018-04-27 22:13

1995年日人錄影的台北 網友：時代的眼淚

2018-04-27 21:58

保安宮遶境睽違3年 周日盛大登場

2018-04-27 21:32

給侯友宜信心 新北議長喊話：拔樁？不可能

2018-04-27 20:18

北市計程車公車駕駛免費英日語班 6月開課

2018-04-27 19:09

與最帥女排隊長阿菲爭鋒 名嘴議員之女超搶鏡

2018-04-27 18:29

台電罰校園2千萬？教育局強調是超約附加費非罰款

2018-04-27 18:23

紫微天后宮北三媽文化祭明遶境 新莊警籲用路人改道

2018-04-27 18:00

台北推ｅ酷幣 學生證也來行動支付換獎品

2018-04-27 17:47

熊讚設計初稿外流 許淑華質疑：政治鬥爭手法

2018-04-27 17:36

三國演義、水滸唬了誰 口說藝術週末爆笑演出

2018-04-27 17:11

北市回收隊員巧手 廢棄衣物做包包

2018-04-27 16:32

童仲彥赴私娼寮考察 發現「毛髮很多、洗衣機髒汙」

2018-04-27 15:29

青年照過來！北市興隆二區公宅510戶7月招租

2018-04-27 15:06

點鑽行銷公司有301萬會員仍虧5793萬元 林向愷：個人傾向收掉

2018-04-27 15:01

智慧路邊停車找9家廠商 柯P：請神容易送神難

2018-04-27 12:30

婆婆報警沒飯吃媳婦卻獲模範 背後原因有洋蔥

2018-04-27 12:30

直播考察私娼寮 童仲彥意外自爆開除「了不起負責」小編

2018-04-27 11:11

桃首座國民運動中心收費貴？局長：真的很便宜了

2018-04-27 10:39

北市還債能力佳？議員轟大玩文字遊戲

2018-04-27 08:27
看更多

熱門文章

1995年日人錄影的台北 網友：時代的眼淚

2018-04-27 21:58

稀奇！台東農民田裡竟生出一條地瓜蛇及地瓜鼠.....

2018-04-28 13:01

老去莒光樓？在地人私房景點 去過才算玩過金門

2018-04-27 16:55

國民黨下屆花壇鄉長黨內提名 僅醫師顧勝敏登記

2018-04-27 21:12

影／沈文程代言登島陪賽 48好手基隆嶼島礁各顯身手

2018-04-28 09:18

鳥界法拉利稀有赤翡翠過境 台南公園鳥友搶拍

2018-04-28 11:05

走過180年古香路 同安寮十二庄請媽祖

2018-04-28 10:51

殺很大！新竹大遠百特賣 日本開架化妝品殺4折

2018-04-27 17:08

「選最忙的一天停水」台中大停水遇母親節 餐飲業備戰

2018-04-28 06:31

武德宮和Cmoney捐百萬公益 為財神祝壽

2018-04-27 19:36

屏200縣道拓寬卡在預評？ 墾管處挨批漠視人命

2018-04-27 18:09

超吸睛！正妹姊妹花東石漁人碼頭開美女廚師店

2018-04-28 11:59

油桐花大爆發 福氣步道眺望台更是絕佳視野

2018-04-28 11:23

紫微天后宮北三媽文化祭明遶境 新莊警籲用路人改道

2018-04-27 18:00

怕塞車 三峽內湖跳蛙公車30日起可機動改路線

2018-04-28 08:29

落單雛鳥收容增多 苗縣府提醒野外發現莫急著帶離

2018-04-27 19:38

台中國際旅展今登場 吸引民眾參觀

2018-04-27 17:46

1棟透天厝換1間廁所 中國城住戶批政府欺騙地主

2018-04-28 11:51

從農地到排水溝的綠能大躍進 考驗地方把關能力

2018-04-27 19:25

保安宮遶境睽違3年 周日盛大登場

2018-04-27 21:32

基隆首家電動機車出租店開張 與旅宿業合作拚觀光

2018-04-28 13:01

台電罰校園2千萬？教育局強調是超約附加費非罰款

2018-04-27 18:23

軍備局完成首次無人機射擊展示 命中率高

2018-04-27 18:32

給侯友宜信心 新北議長喊話：拔樁？不可能

2018-04-27 20:18

媽祖省親？特殊遶境慶典今熱鬧登場

2018-04-28 11:24

清大好美！草坪變展場 夜晚閃閃發光

2018-04-27 19:37

不選了? 年底選舉花蓮藍營登記截止 現任議長未現身

2018-04-27 19:23

與最帥女排隊長阿菲爭鋒 名嘴議員之女超搶鏡

2018-04-27 18:29

「油飯女王」邱碧美 獨家口味稱霸南台灣

2018-04-28 14:18

樹德科大虛擬偶像「STU Girls」 竟成最新網紅

2018-04-27 17:59

奇美博物館阿波羅噴泉成麵包？嘉藥方若瑜發揮創意奪銅

2018-04-27 17:05

清大校園夜景 上演「阿凡達」

2018-04-28 00:10

蘇澳岳明國小師生勇渡黑潮23小時 揚帆航向日本

2018-04-27 23:58

看過鐵飯碗嗎？這是今年送給畢業生的新鮮禮品

2018-04-27 20:20

屏東推綠能 出現搶地搶饋線亂象

2018-04-27 23:53

影／戀戀桐花路跑活動 賞花還能看火車

2018-04-28 09:02

破天荒！媽祖遶境監所 收容人躦轎腳

2018-04-27 23:56

全中運黑馬去年慘跌 今年奪金居歷年第3傑

2018-04-27 21:14

全國「貓咪盃」SCRATCH競賽暨創意市集登場 大小瘋AI

2018-04-27 18:38

嘉義縣科展 25名學生山區小校有3件作品參賽

2018-04-27 18:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top