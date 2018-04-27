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台北推ｅ酷幣 學生證也來行動支付換獎品

2018-04-27 17:47聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市政府教育局今上午結合台北ｅ酷幣，在市府一樓舉辦「行動學習‧酷幣市集」行動學習闖關活動，學童運用行動載具體驗AR、VR技術，並展示台北ｅ酷幣的使用體驗，透過酷幣系統，不但可以靠酷幣點數換獎品，還能記錄學習歷程，透過行動支付「嗶」一下，讓學習更有趣。

「台北e酷幣」系統是北市府結合產、官、學界，以學校教師的原始構想與資訊業者共同開發出來的線上虛擬貨幣獎勵平台，無償提供給全市各國小加盟使用，目前有30所國小加盟，利用數位學生證和QRCode，結合資訊科技與行動支付功能，未來期盼能結合行動穿戴裝置等最新科技。

今天活動設置「酷幣銀行」、「行動學堂」、「酷幣市集」及「智慧競技場」等四個區域，活動開始前由參加闖關學生至「酷幣銀行」以數位學生證進行報到加值，每人獲得虛擬酷幣50點後，可自由選擇到不同的「行動學堂」進行行動學習體驗活動。

學童和民眾每闖關成功，都可獲得酷幤20點，參加智慧PK賽中進行限時問答遊戲，獲獎也能拿到30點，搜集而來的酷幣，可以兌換使用拍貼機、徽章機、扭蛋機及彈珠台等機台設備，也可以在街頭藝人表演後，用數位學生證、手機掃QRCode打賞表演者。

台北市教育局指出，身處物聯網、AI時代，用行動載具完成食衣住行的需求已非難事，更能延伸到教育場域，打開孩子的視野。

「台北e酷幣」結合資訊科技與行動支付功能，可用數位學生證搜集點數並兌獎。圖／台北...
「台北e酷幣」結合資訊科技與行動支付功能，可用數位學生證搜集點數並兌獎。圖／台北市政府提供
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台北市政府教育局今上午結合台北ｅ酷幣，在市府一樓舉辦「行動學習‧酷幣市集」行動學...
台北市政府教育局今上午結合台北ｅ酷幣，在市府一樓舉辦「行動學習‧酷幣市集」行動學習闖關活動。圖／台北市政府提供
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