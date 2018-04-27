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直播考察私娼寮 童仲彥意外自爆開除「了不起負責」小編

2018-04-27 11:11聯合新聞網 綜合報導

童仲彥至新竹的私娼寮進行「性專區推動考察」，並全程直播給網友觀看。圖擷自台灣阿童
童仲彥至新竹的私娼寮進行「性專區推動考察」，並全程直播給網友觀看。圖擷自台灣阿童
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台北市議員童仲彥昨日到新竹的私娼寮進行「性專區推動考察」，透過全程直播將私娼寮內部公開，也因網友大量留言，讓他間接曝光1年前誤留「了不起，負責」的小編已遭開除。

童仲彥昨日上午在臉書分享了一則新聞，表示有現役軍人在新竹縣湖口鄉的私娼寮遭歐打，因此他決定要開車前往，透過全程直播實地進行「性專區推動考察」。

童仲彥在直播中提出私娼寮的消防安全、衛生環境等問題的重要性，例如「大家在享受魚水之歡的同時，火燒厝要怎麼辦？」，藉此強調推動合法性專區的重要性。他也主張台北市性專區可設在林森北路，經營方式後續可再討論。

這場直播在網路上引起熱議，網友紛紛笑稱：「了不起，直播」、「阿童壞掉了嗎」、「誠實老司機」、「真男人，推！」、「豁出去了」、「太扯了，真的完全放棄婦女票」。

也有支持者表示認同他的選舉策略：「童哥加油，傳統打法打不贏，要用創新打法」、「直搗政治偽君子們完全不敢碰的問題核心」、「環境、消防、產值、稅收、安全，還真的蠻認真在探討性產業」。

因為網友留言大量湧入，童仲彥無法即時回應，他也表示：「自從『了不起、負責』後我開除了所有小編，無法一一按讚回覆，對不起！」也透露了粉絲專業小編的去向。

童仲彥於2017年1月宣布退出民進黨，並於臉書發出聲明：「因家庭因素及個人問題，損及民進黨形象，即日起退出民進黨。」但在該聲明發出後，臉書小編忘記切換個人帳號，又以「台灣阿童」的身分留言「了不起。負責！」，讓網友笑翻。

童仲彥
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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