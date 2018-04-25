北市蓋公宅還是等父母留房？ 議員官員各提觀點

2018-04-25 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市推動公共住宅政策，國民黨籍市議員秦慧珠日前在市議會工務委員會質疑，現在大約85％的年輕人家裡都有房子留給他們，認為台北市不需要蓋這麼多公宅，在網路引熱議，有網友酸「那我的房子呢」、「在平行時空？」。

秦慧珠今受訪時解釋，她的意思是台北市擁有自用住宅比例高過85%，一般父母都會給兒女繼承房子，但讓大家一起討論也很好；台北市都發局長林洲民回應，那有任何一個城市年輕人應該甘之如飴的静待遺產？台北公宅戶數在世界上已是低標準，公宅永遠不嫌多。

秦慧珠表示，柯文哲選前喊出「四年2萬戶、八年5萬戶」公宅政策，後來發現有困難，改口第一任期施工、完工的公宅有1萬2000戶，但第一任結束實際完工公宅僅1800多戶，且全部都是前市長郝龍斌規劃，柯文哲第一任期的公宅政策已跳票，就算連任成功，剩下3萬戶公宅從何而來？土地、金費都是問題。

至於85%的年輕人家裡都有房子留給他們的說法，秦慧珠指出，台北市擁有自用住宅比例超過85%，顯示民眾自用住宅很多，老一輩的人大多會把房子留給兒女，很多年輕人買不起房子，但可以繼承父母的房子，「難道會把房子賣了不給自己小孩？」

針對外縣市年輕人到台北市工作缺乏居住空間，秦慧珠表示，新北市、桃園市都升格直轄市，也拿了預算蓋公宅，公宅不是單獨縣市才有，應該要考量大台北地區；她認為，在柯文哲推公宅有困難、年輕人可繼承房子的情況下，當然檢視台北市是否需要這麼多公宅，她是在檢討公共政策、深入瞭解問題，結果被網友熱議，但讓大家討論也很好。

台北市都發局長林洲民回應，台北巿民買不起房子的人很多，先不論等待父母遺產的人多或少，但世界上那有任何一個城市年輕人，應該甘之如飴的静待遺產？