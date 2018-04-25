社子島拚今年解除禁建難度高

2018-04-25 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



社子島開發案受矚目，北市府預計6月進入內政部都市計畫委員會大會討論，但最關鍵的區段徵收計畫，仍要經內政部土徵小組審議、舉辦地方公聽會等程序；市府官員坦承，社子島趕在今年解除禁建難度極高。

社子島長期禁建，市長柯文哲以「生態社子島」為開發目標，全案分成都市計畫、區段徵收、防洪計畫、環境影響評估等4大項，由於當地居民不滿拆遷安置，內政部都委會已舉行5次專案小組。

昨天北市都發局赴市議會工務委員會工作報告，市議員陳政忠表示，今年選舉年，北市府必須兌現開發承諾，否則就是對社子島失信，柯文哲會不會開出「芭樂票」？

都發局長林洲民說，柯已拜會內政部，就是6月進入內政部都委會大會，整體來講審慎樂觀；副局長張剛維說，北市府預期都市計畫主要計畫若6月通過，細部計畫在8月就能發布實施。

都發局都市規劃科長葉家源說，社子島涉及區段徵收計畫，等到區段徵收計畫核定，都市計畫主要、細部計畫才能一併發布，屆時社子島才算解除禁建。