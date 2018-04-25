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逾百外籍移工抗議住宿環境 新北勞工局勒令限期改善

2018-04-25 00:59聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市逾百名越南籍移工著睡衣抗議汐止知名上櫃公司精華光學公司住宿環境擁擠宛如老鼠窩、冷氣需額外收費，新北市府勞工局24日實地查訪，發現外籍勞工居住面積不符勞動部訂定的生活照顧服務計畫規定，也超收膳宿費用，勒令限期改善。業者則表示未待移工，只是雙方條件沒談好才產生糾紛，勞工局已介入將依法配合。

勞工局科長廖武輝說，依規定每露外籍移工居住面積應在3.2平方公尺以上；膳宿費用依勞動契約與工資切結書約定每月僅能收2500元，但檢視薪資表發現移工被扣3940元。

移工宿舍有6層樓高，每層近百坪除餐廳及浴室廚房，都擠滿床，空間不大擠入上百名移工。移工向前往處理的員警控訴要收費才能開冷氣，宿舍空間及品質都不好，每月僅賺2萬出頭，卻還要像老鼠一樣住帶在比家鄉還不如的環境，想寄錢回家都有困難。移工們不滿公司每月扣電費400元膳宿費3900元，和公司談判破裂才出面抗議。

不過業者相當低調，僅表示移工們已經鬧了一個晚上，因條件談不好所以才進行抗議，但強調公司並沒有虧待移工，目前勞工局已經接獲通報，24日早上至現場勘查，後續就交給勞工局處理。

勞工局長許秀能說，依相關規定，雇主應提供符合飲食、住宿、管理三種膳宿環境，若不合格將限期改善，逾期未改善者將依就業服務法第57條第9款裁罰6萬元到30萬元，必要時可廢止聘僱許可。雇主為上櫃公司，應依法執行善盡社會責任。

勞工局表示，2017年12月訪查汐止宿舍時，外籍勞工約有百名，住宿環境符合規定。今年陸續引進200多名共334名越南、印尼籍勞工名，雇主現場承諾將盡速改善，可能另覓宿舍且不收冷氣費。近期勞工局也將協助移工針對膳宿費、宿舍環境與生活管理爭議召開勞資協調會議，持續追蹤到改善為止。

移工勞工局宿舍
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