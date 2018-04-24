柯文哲臨時「抽考」測反應 晚間突下令水災演習

2018-04-24 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



為提升災害應變能力，台北市長柯文哲臨時「抽考」，晚間忽然下令水災演習，他坐鎮北市災害應變中心，隨機挑選地點視察，相關單位人員必須1小時內進駐，有消防員坦言「很緊張」，但總算順利完成任務。

柯文哲說，一般颱風來襲還有準備時間，但強降雨很難預測，去年6月2日強降雨，造成大湖山莊街一帶淹水，實在出乎預料，演練就是要測試各局處緊急應變及動員能力。

今天晚間7點，柯文哲下達水災無預警演習指示，台北市政府及區公所災害應變中心同步一級開設，8點前各局處人員完成進駐。

柯與各區應變中心視訊連線，隨機挑選視察地點，包括大安區基隆路3段移動式抽水機具部署、長興淨水場濁水處理測試、大同區北門捷運站防洪應變測試、愛國西路箱涵排水系統清疏測試，隨後前往視察整備狀況。

演習假定北部受滯留鋒面影響，北市3個行政區雨量站時雨量達40毫米以上，評估後續降雨持續擴大，台北市災害防救辦公室利用緊急通報系統，包括簡訊系統、一呼百應、傳真系統、Line群組通報，通知相關單位進駐。