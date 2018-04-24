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東明公宅預計明年招租 林欽榮大膽預測南港有「三缺」

2018-04-24 22:58聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市南港區「東明公宅」今上梁，副市長林欽榮出席時提出觀點，大膽預測南港將有「三缺」，有必要加速投資與提供補充，因應未來發展需求，北市府推動「東區門戶計畫」，有望逐一補足南港發展的基礎建設。

林欽榮表示，第一缺是南港產業辦公設施空間不足，隨著中研院國家生技研發中心園區轉型，預估將有7棟大型研發育成中心、2000位以上研發人才進駐南港，加上南港車站往新竹連接竹科的火車至少51個班次，南港必須補足3萬至4萬坪以上的產業樓地板面積，北市府預計4月跟廠商簽訂BOT契約，將忠孝營區基地轉型為「南港生技園區」，補足南港產業辦公空間迫切需求。

林欽榮指出，第二缺是青年住宅缺乏，隨著相關產業進駐，預估南港未來4年內至少有２萬個就業機會，不讓內科交通問題重導覆轍的覆轍，台北市府推動公共住宅，未來南港區將興建約3300多戶的公宅，解決南港缺乏青年居住的問題。

林欽榮提到，第三缺是國際觀光旅館不足，隨著施工的南港國家會展中心、現有的南港展覽館，預估未來4年內南港至少需要3000房五星級的觀光旅館設施容量，北市府預計今年釋出南港車站旁的「南港商三特公辦都更」招商案，規劃可提供約440房觀光旅館，並協助台肥C2、台灣人壽C3兩塊基地作為國際觀光旅館與商業空間使用，因應南港國際觀光旅館的匱乏。

南港近期將有許多重大建設亮相，包括2019年第一季完工的國家會展中心、2018年第二季啟用的國家生技園區研發中心、2018年第四季試營運的北部流行音樂中心；林欽榮表示，透過「東區門戶計畫」，將一一的補足南港在未來發展上所需的基礎建設，翻轉南港區勢在必行。

另外，南港區「東明公宅」包含甲、乙、丙三座基地，總數戶700戶，預計在108年2月全案完工、3月招租，租金以周邊行情的85折作為定價。

「東明公宅」今天上梁。圖／北市府提供
「東明公宅」今天上梁。圖／北市府提供
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林欽榮生技公共住宅
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