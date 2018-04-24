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依用水度數調漲房屋稅 議員批搶錢程序不正義

2018-04-24 09:16聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市稅捐處根據用水度數，認定房屋是否有實際居住，若不符自住使用要件，即將房屋稅從1.2%調高成2.4%。台北市議員王欣儀王閔生昨天在議會質疑，有民眾因照顧生病親人沒回家，稅率就被調高，批評市府搶錢，「寧可錯殺一百，也不放過一人」。

王欣儀指出，她接獲呂姓市民陳情，因在桃園上班，為了省錢留宿公司，假日去祖母家照顧腦中風的祖母，一周回家次數頂多2次，實際用水度是零，沒想到被認定房子非自住，要多繳房屋稅。另一名姚姓市民陳情，因生病搬去和子女同住，去年的7月到12月間，自住的房子沒有用到水，也收到市府發的調高房屋稅率函。

王欣儀質疑，柯市府上任以來，104年到107年，連續3年房屋稅都比年度預算超徵10億以上，年年超收還嫌不夠，還用這種方式搶錢。據統計，目前依用水資料認定未供實際居住使用，市府發文給房屋所有權人通知調整自用住宅稅率案件高達1萬3795件，增加稅收逾1億元。

王閔生指出，目前已有1032人不服申請更正，核定更正數為419件，提出異議成功的比例達4成，可見市府的裁量權有問題。

北市財政局指出，目前不只查用水資料，還會再跟都發局做稽核並現場會勘，如果現場有家具，家裡不是空空如也，就會從寬認定，民眾提異議成功的比例才會很高。

北市稅捐處根據用水度數，認定房屋是否有實際居住。圖／報系資料照
北市稅捐處根據用水度數，認定房屋是否有實際居住。圖／報系資料照
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王欣儀王閔生腦中風
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