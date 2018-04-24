現代人晚婚晚生 北市女性生第一胎平均年齡最高

2018-04-24 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



在台灣少子化與晚婚晚生問題越來越嚴重，台北市女性平均生第1胎年齡為32.54歲，年齡居於全國首位。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 晚婚與生育年齡延後是國內近年常見問題，台北市衛生局昨表示，除晚婚外，結婚率下降也促使少子化問題加劇，且台北市結婚人口也有逐年下降的趨勢，106年共1萬6,157對新人結婚，但較105年減少1,639對， 其中北市男性和女性初婚平均年齡分別是33.7歲與31.5歲，為全台結婚年齡最高的縣市。

衛生局表示，晚婚也影響女性生第1胎的年齡，北市女性生第1胎的平均年齡為32.54歲，居於全國首位，較10年前高出2.14歲，其中30歲以上生育者占74.5％。

衛生局提醒，年紀超過35歲的高齡產婦容易發生不孕、流產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症，隨著孕婦年齡升高，胎兒染色體異常或發生其他先天性缺陷的發生率也隨之增加。

不止孕婦年齡影響胎兒，準爸爸的生育年齡對寶寶健康也有影響，北市衛生局表示，40餘歲以上的準爸爸，除可能生育力下降外，也與寶寶罹患自閉症、精神分裂症或躁鬱症等疾病相關，顯示晚孕對寶寶健康有一定的影響。

為保障胎兒健康，台北市政府衛生局健康管理科科長林夢蕙表示，北市自99年7月起提供市民生育檢查補助，截至107年3月已補助12萬6,799位市民。林夢蕙提醒新婚夫妻及懷孕婦女應多加利用生育健檢，及早發現有礙生育的問題並及時接受治療。