醫學系學測恐只收2學生？ 輔大成立醫療聯盟反駁

2018-04-23 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



媒體報導，輔大醫學系今年闖進個人申請的學生，大部分也通過分數排名在前的醫學院，而輔大醫和其他醫學系面試時間沒強碰，學生不必採取保守策略只面試輔大，因此輔大醫恐只招到2人。今輔大醫召開記者會，宣示成立「輔大醫療聯盟」，15家醫院都派人出席；自台大跳巢到輔大的醫學院長林肇堂說，對輔大醫教育有信心。

輔大醫成立19年，以往大五、大六學生訓練醫院是耕莘、新光和國泰醫院，今天宣示成立「輔大醫療聯盟」，總共有輔大、新光、國泰、亞東、恩主公、秀傳、童綜合、奇美、義大、新北聯醫、台北聯醫、國軍總、耕莘、聖保祿和羅東聖母醫院等15所。

林肇堂說，醫學系學生從原本3所，變成15所可以選擇，他認為醫學生就業不是問題，但可能不清楚自己想念的科，15所裡面有4所醫學中心、區域型醫院，或慈善事業醫院，北中南東都有，學生可以在學生就嘗試，不用等到畢業後訓練。

而往年輔大醫學測錄取分數落在72至75級分，73級最多，今年輔大醫第一階段個人申請全部收到75級分學生，這些學生也同時錄取分數排名在前的學校，而面試時間又未錯開，學生恐面試上其他學校，就不讀輔大。