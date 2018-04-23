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A7合宜宅續排污到新北 桃園允諾監測改善

2018-04-23 20:09中央社 新北23日電

新北市議長蔣根煌近日接獲地方陳情，桃園機場捷運A7站合宜住宅再度排放生活污水到新...
新北市議長蔣根煌近日接獲地方陳情，桃園機場捷運A7站合宜住宅再度排放生活污水到新北市十八份坑溪與啞口坑溪，讓溪水黃濁一片，引起南新莊居民不滿。 中央社（民眾提供）
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位於桃園的機場捷運A7站合宜住宅持續排生活污水到新北市十八份坑溪與啞口坑溪，引起新莊民眾抗爭，新北市議長蔣根煌表示，將要求市府向中央表達不滿，並要求桃園市政府開罰。

桃園市政府水務局長劉振宇表示，將立即偕同環保局前往4處合宜住宅進行排放口水樣抽取檢測，並要求管委會，經過污水處理設施後的水質務必達到放流水的標準；督導污水處理設施設置；若放流水超過標準將依法懲處。

劉振宇說，桃園市政府接受營建署委託興建污水處理廠，但要近2年才能興建完成，這段期間將會嚴加督導取締，減少對環境的影響。

A7合宜住宅生活污水直接排入十八份坑溪與啞口坑溪，不僅衝擊溪流生態，更影響南新莊居民的生活品質，引發新北市政府持續向中央及桃園市表達不滿。

蔣根煌表示，十八份坑溪與啞口坑溪過去是綠水常流的美麗溪流，當地常可抓到美味的溪蝦，但A7生活污水持續排放後，溪流中的魚蝦都死光了。

他表示，經市府表達不滿後，A7生活污水曾停止排放一陣子，可是當地里長最近反映，A7近來又開始排放污水了，溪水黃濁一片，已讓地方無法忍受。

蔣根煌強調，他除要求市府持續向中央表達不滿外，本週四與新北市長參選人蘇貞昌會面時，也會請蘇貞昌向中央反映並給地方一個明確的答案；希望當地里民週五來議會陳情時，相關單位能具體回應地方的期待。

新北市環保局長劉和然表示，在市府持續抗議下，營建署同意委託桃園市政府興建污水處理廠，徹底解決合宜住宅民生廢水排放問題。但污水廠要近2年才能興建完成，不代表A7能持續排污，新北市將要求桃園市持續開罰以督促營建署儘速設法讓雨污水分離處理，減少對新北市的污染危害。

合宜住宅機場捷運
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