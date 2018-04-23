陪鍾沛君掃街體驗印眉 謝龍介自稱中國第一美男子

2018-04-23 04:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨台北市議員初選民調將展開，各參選人均卯足全力在基層衝刺選情。爭取提名參選大安文山區市議員的國民黨發言人鍾沛君昨邀名嘴、台南市議員謝龍介陪同至市場掃街爭取支持。謝全程以台語妙語如珠，一秒讓鍾主角變配角，在一旁頻拍手喝采。

曾對行政院長賴清德喊出「一生監督你一人」的謝龍介，昨天一早搭高鐵北上，趕到台北市文山區為鍾沛君掃街助陣。掃街過程，謝不僅稱職拿起麥克風在隊伍前方引走，宛如演布袋戲般的流利台語俚語，更讓被拜票的店家與買菜民眾笑得合不冗嘴。

掃街隊伍行經市場中販售印眉章的店家時，謝龍介還下海親自體驗被印眉，幫老闆拉客，也為鍾爭取支持。有趣的是，看到被印眉後的自己，謝龍介還開玩笑說，「中國第一美男子以前叫做潘安，現在叫做龍介」，自戀言談又讓圍觀者哈哈大笑。

為幫鍾沛君爭取支持，謝龍介甚至連攤販的小朋友都不放過，上前握手致意，稱職輔選。也因謝龍介辨識度高，掃街隊伍在他領軍下成功吸引人氣，有民眾甚至跟謝龍介說，「我認識你不認識她（指鍾沛君）」，讓鍾在尷尬之餘，趕緊遞上名片介紹自己。