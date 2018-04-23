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陪鍾沛君掃街體驗印眉　謝龍介自稱中國第一美男子

2018-04-23 04:42聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨台北市議員初選民調將展開，各參選人均卯足全力在基層衝刺選情。爭取提名參選大安文山區市議員的國民黨發言人鍾沛君昨邀名嘴、台南市議員謝龍介陪同至市場掃街爭取支持。謝全程以台語妙語如珠，一秒讓鍾主角變配角，在一旁頻拍手喝采。

曾對行政院長賴清德喊出「一生監督你一人」的謝龍介，昨天一早搭高鐵北上，趕到台北市文山區為鍾沛君掃街助陣。掃街過程，謝不僅稱職拿起麥克風在隊伍前方引走，宛如演布袋戲般的流利台語俚語，更讓被拜票的店家與買菜民眾笑得合不冗嘴。

掃街隊伍行經市場中販售印眉章的店家時，謝龍介還下海親自體驗被印眉，幫老闆拉客，也為鍾爭取支持。有趣的是，看到被印眉後的自己，謝龍介還開玩笑說，「中國第一美男子以前叫做潘安，現在叫做龍介」，自戀言談又讓圍觀者哈哈大笑。

為幫鍾沛君爭取支持，謝龍介甚至連攤販的小朋友都不放過，上前握手致意，稱職輔選。也因謝龍介辨識度高，掃街隊伍在他領軍下成功吸引人氣，有民眾甚至跟謝龍介說，「我認識你不認識她（指鍾沛君）」，讓鍾在尷尬之餘，趕緊遞上名片介紹自己。

鍾沛君表示，菜市場完全是謝龍介主場，不只聞香包、嚐豬肝、喝甘蔗汁，對市場販售的青菜、水果、鮮魚，謝也樣樣能從產地到品項和民眾聊上一輪，不只讓買菜民眾回頭率高，連攤販也被逗得好樂，昨天掃街讓她札實上了一課「龍介兄の市場政治學」。

爭取國民黨提名參選大安文山區市議員的國民黨發言人鍾沛君昨邀名嘴、台南市議員謝龍介...
爭取國民黨提名參選大安文山區市議員的國民黨發言人鍾沛君昨邀名嘴、台南市議員謝龍介陪同至市場掃街爭取支持。圖／截自鍾沛君臉書
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謝龍介台語國民黨

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