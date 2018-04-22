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砍敬老金民調跌 柯文哲：推照顧老人政策

2018-04-22 19:10中央社 台北22日電

台北市長柯文哲今天批評敬老金是一次性消費，一年得花60億元，想不到他取消此政策後民調掉了15%，自嘲「還好我有足夠民調可以掉」，強調將把這筆錢拿來推動照顧老人的政策。

台灣大學公衛學院、台灣研究基金會昨天起舉辦為期2天的「第三波健保改革－醫療資源分配正義再探討」研討會，台北市長柯文哲今天下午也出席，以永續經營為主題進行演講。

柯文哲說，在資本主義國家若要追求永續經營，醫療和教育一定要採社會主義，在醫療方面，台灣因為有健保，才讓每個人保有醫療人權，不會因為生病沒錢就醫送命或殘廢，雖然各界經常嘲弄健保，但若真的討論取消健保，「大家應該會嚇死」。

不過，健保若要品質好、要永續經營，就得回到健保到底是保險還是福利的根本問題，如果是社會保險，涵蓋的範圍不能這麼大，但如果是社會福利則保費不能這麼低，例如社會福利出名的北歐國家，人人一年得繳40%以上的稅。

柯文哲說，台灣少子化速度太快，根據估算，4年後台北市65歲以上老人將超過20%，屆時健保費用上漲無可避免，這些老人不可能通通由社會局照顧，而是得由老人照顧老人。

他認為，許多縣市都在發放的重陽敬老金屬於「一次性消費」，沒有政策指導，根本無法好好照顧老人家，如果繼續發下去，4年後每年就得花60億元，10年多達600億元，這筆錢足以拿來落實很多照顧老人的政策。

為此，他毅然決然取消了這筆敬老金，但民調也因此掉15%，導致全台各縣市沒人敢跟進，他自嘲「還好我有足夠民調可以掉」。

柯文哲說，為了讓老人可以照顧老人，目前正在試辦老人共餐、石頭湯計畫（社區整合照顧服務計畫）等，多方嘗試怎樣的政策適合台北市，他也強調，完全仰賴外勞的照顧措施已經不可行，必須找出新的照顧模式，讓一群人照顧一群老人，是台灣未來20年最重要的事。

健保柯文哲敬老津貼

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