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響應世界地球日 柯文哲體驗中埔山手作步道實作

2018-04-22 13:12聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

為響應世界地球日，台北市長柯文哲上午為中埔山手作步道修繕工作「出力」，親自搬運木樁、石塊，柯市長表示，希望將台北市周邊步道做全面整理，讓台北市城市文明改變，從台北市水泥叢林，逐漸改變為宜居的永續城市，他也呼籲民間能投入更多心力與台北市政府一起努力。

台北市長柯文哲上親自搬運石塊。記者侯永全／攝影
台北市長柯文哲上親自搬運石塊。記者侯永全／攝影
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台北市長柯文哲上親自搬運木樁。記者侯永全／攝影
台北市長柯文哲上親自搬運木樁。記者侯永全／攝影
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世界地球日柯文哲

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