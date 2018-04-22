點心世界、真北平、張記 昔日中華商場美食這裡找

2018-04-22 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



中華餡餅粥在中華商場拆除後，遷移到昆明街繼續營業。記者莊琇閔／攝影 分享 facebook 曾去過台北中華商場的人，一定對火車行經中華路的隆隆震撼聲、店舖住家紛雜的氣味印象深刻，如今火車聲已不復聞，氣味早已消失，但商場熟悉的美食依舊能勾起人們的老回憶。

專賣麵點的點心世界最有名。艋舺老居民羅文清說，那不只是外省人吃飯的地方，更是本省人的另外一個世界，方桌轉45度擺放，滿座時也不會擠，跑堂的帶著白毛巾、操外省口音，吆喝點菜的話根本聽不懂，食物吃不慣卻很好吃，冷氣加吊扇吹起來真舒服，一般餐廳享受不到。

桃園榮民李伯伯到台北找老鄉話家常，一定去點心世界敘舊，人再擠也要排隊等，他懷念那兒三大招牌：鍋貼、蒸餃、酸辣湯，尤其用細嫩豆花取代豆腐煮湯，口感滑溜，後來用京醬肉絲包進荷葉餅大口吃，和菜玳瑁（合菜戴帽）夾著蛋皮一起吃，也不錯。

點心世界後改名小南門點心世界，進軍百貨、車站，雖然現在市面鍋貼店林立，許多四、五年級生仍願意回頭品嘗兒時滋味。

真北平轉至寧波東街營業，招牌菜北平烤鴨，除了片鴨，也可二吃炒鴨架、三吃銀芽炒鴨絲；聞名料理還有糟溜魚片、九轉肥腸、軟兜代粉（鱔魚炒冬粉）、鍋塌豆腐、酸菜白肉鍋等。羅文清說，以前台灣餐廳沒這種菜名，光聊作菜學問就引人入勝。

中華餡餅粥遷至昆明街繼續飄香，粥和餅仍是招牌，老北京常見的漢族名點「褡褳火燒」名氣更響亮，看似放大版的鍋貼，嘗起來又像餡餅，因為長條餅皮對摺外型，很像古代商人披在肩上的錢袋褡褳而得名。

仍在中華路營業的張記韮菜水煎包，一顆25元，再來碗綠豆稀飯和小菜，足夠解決一頓正餐，許多老人家喜歡下午來吃點心，「品嘗的是回憶」。