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北市熊讚新造型 開箱回歸

2018-04-21 21:46經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

臺北市吉祥物熊讚的新造型在4月18日曝光後，引起熱列討論，大家都很期待能早日看到熊讚本尊，臺北市政府觀光傳播局今(21)日在花博爭豔館大玩平行時空穿梭梗，金牌熊讚在另一個空間遇見海洋鼻熊讚！兩隻熊讚大跳熊讚之歌及熊粉熟悉的抖肩舞，讓現場氣氛High翻天。

熊讚開箱回歸後，大玩柯市長慣用的「彈鼻子」互動及常被民眾「摸尾巴」玩耍，逗趣模樣惹得現場笑聲不斷，熊讚在現場勁歌熱舞，除了展現他以往的親和力，向粉絲們證明即使樣貌微變，愛熊粉的心永遠不變，觀傳局長陳思宇表示，熊讚依舊是熊讚，無論是金牌熊讚還是海洋鼻熊讚，都是要傳遞臺北精神、臺北價值，甚至是公益回饋，要帶給民眾一個充滿愛、正面的形象，她也強調，為了熊讚品牌的永續發展，改變過程充滿艱辛，但為了熊讚好，這是必經的過程，也呼籲熊粉繼續支持熊讚，一起陪熊讚往前走。

熊讚隨後也跟著好朋友BeBe及一銀寶寶為組隊參加紙箱創作遊戲的民眾加油，獲勝隊伍獲得熊讚親手送的馬克杯！有紙箱作品及紀念馬克杯可拿，讓熊粉們直呼好過癮。陳思宇也說，文博會天數太短，還有許多遠方的熊粉及工作忙碌的民眾來不及來現場支持熊讚，故近期內將在市府一樓續展，並推出數款周邊商品，供粉絲蒐藏。

臺北市吉祥物熊讚的新造型在4月18日曝光後，引起熱列討論，北市觀傳局今(21)日...
臺北市吉祥物熊讚的新造型在4月18日曝光後，引起熱列討論，北市觀傳局今(21)日在花博爭豔館大玩平行時空穿梭梗，金牌熊讚在另一個空間遇見海洋鼻熊讚。　圖／北市觀傳局提供
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花博一銀觀光

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