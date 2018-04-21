海洋鼻熊讚接棒 不捨舊版熊讚粉絲哭了

2018-04-21 21:49 中央社 台北21日電



臺北市吉祥物熊讚的新造型在4月18日曝光後，引起熱列討論，北市觀傳局今(21)日在花博爭豔館大玩平行時空穿梭梗，金牌熊讚在另一個空間遇見海洋鼻熊讚。 圖／北市觀傳局提供 分享 facebook 台北市吉祥物熊讚今天以「海洋鼻」新造型，在台灣文化創意設計博覽會中亮相；發表會上，有熊粉看著舊造型熊讚交棒走下舞台，忍不住哭了。

定位為「平行世界熊讚」的新造型熊讚多了白眉毛，毛色從深灰變成黑色，有著「波浪型微笑」的嘴巴與兩頰也比原來更立體。

在熊讚創意發表會舞台上，原本戴著世大運金牌的舊造型「金牌熊讚」與「海洋鼻熊讚」一起跳抖肩舞、比出Bravo手勢，還相擁玩親親，可愛的模樣引得台下滿滿熊粉不停拍照。

「金牌熊讚」也以彈鼻子、拉尾巴方式，將吉祥物任務交接給「海洋鼻熊讚」。

熊粉盧怡伶特地搭高鐵從屏東到台北參加發表會。盧怡伶說，暱稱「讚讚」的熊讚在臉書上有14萬熊粉，牠給粉絲非常多正能量，還有非常貼心、暖心的感覺，不管熊粉們有什麼情緒，只要一看到牠，就會變得非常開心。

她表示，看著舊版熊讚走下舞台，熊粉們非常不捨，她也忍不住哭了，因為她們真的是打從心裡愛著熊讚。

盧怡伶說，熊粉們喜歡熊讚的心不會改變，會以過去喜歡「讚讚」的心情，喜歡海洋鼻熊讚；但畢竟大家不想忘掉過去的熊讚，對新造型熊讚還需要一些適應期。

台北市政府觀光傳播局局長陳思宇指出，智慧財產局前幾天通知市府，舊版熊讚可能即將獲得智慧財產權保護，讓觀傳局團隊非常開心。

她表示，「金牌熊讚」只是生活在平行時空，也許某天，兩個會再相遇，不排除新舊版熊讚未來有可能同台出席活動。