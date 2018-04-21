新北市府大廳竟開派對 正妹用茶葉、紙製「懸空樹幹」

2018-04-21 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「失根的大樹，生命就搖搖欲墜...。」22歲的臺灣藝術大學美術系廖琳俐花費兩個月時間，以茶葉、回收紙、鐵與墨等，製成懸浮空中的大樹幹《失根》。她認為，樹根深入土壤吸取養分，失去了就沒有養分，台灣也是個難以定位的被殖民國家，歷經世代轉換，集體文化失根明顯，希望藉此反思台灣處境，「年輕人又該如何面對這種情景？」

第三屆新北市畢業祭《青春分號；不句號》今天起正式展開，新北市政府一樓大廳頓時成為繽紛派對，此次北中南共有14所大專院校、32系所、39檔畢業展覽，聚集國內最多新生代藝術家，今年更首次推出畢業祭的精選展《青春派樂地》，將選出最具特色作品，而獲選者未來3年內，將可獲得新北市文化局所屬館舍1檔申請展的檔期。

新北市長朱立倫致詞時也說，這是新北市第三年舉辦畢業祭展覽，新北市長期推動多項政策扶植有夢想、有勇氣創新的青年創作者，希望透過市府資源的挹注，一方面讓學生不用再找地點，更可以省下一大筆經費，最重要的是給這些藝術相關科系的學生能有展示的空間，激發創作的實力，讓台灣藝術作品受到重視。