親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

老驥伏櫪、志在千里？馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

新北市府大廳竟開派對 正妹用茶葉、紙製「懸空樹幹」

2018-04-21 18:00聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

「失根的大樹，生命就搖搖欲墜...。」22歲的臺灣藝術大學美術系廖琳俐花費兩個月時間，以茶葉、回收紙、鐵與墨等，製成懸浮空中的大樹幹《失根》。她認為，樹根深入土壤吸取養分，失去了就沒有養分，台灣也是個難以定位的被殖民國家，歷經世代轉換，集體文化失根明顯，希望藉此反思台灣處境，「年輕人又該如何面對這種情景？」

第三屆新北市畢業祭《青春分號；不句號》今天起正式展開，新北市政府一樓大廳頓時成為繽紛派對，此次北中南共有14所大專院校、32系所、39檔畢業展覽，聚集國內最多新生代藝術家，今年更首次推出畢業祭的精選展《青春派樂地》，將選出最具特色作品，而獲選者未來3年內，將可獲得新北市文化局所屬館舍1檔申請展的檔期。

新北市長朱立倫致詞時也說，這是新北市第三年舉辦畢業祭展覽，新北市長期推動多項政策扶植有夢想、有勇氣創新的青年創作者，希望透過市府資源的挹注，一方面讓學生不用再找地點，更可以省下一大筆經費，最重要的是給這些藝術相關科系的學生能有展示的空間，激發創作的實力，讓台灣藝術作品受到重視。

精選展《青春派樂地》即日起至4月26日於新北市府1樓展出，而新北畢業祭《青春分號；不句號。》則即日起至7月18日在新北市藝文中心、美麗永安生活館、府中15新北市動畫故事館、板橋435藝文特區、淡水古蹟博物館滬水一方藝文空間、新莊文化藝術中心等館舍接力展出。

第三屆新北市畢業祭《青春分號；不句號》今天起正式展開。記者張曼蘋／攝影
第三屆新北市畢業祭《青春分號；不句號》今天起正式展開。記者張曼蘋／攝影
分享
臺灣藝術大學美術系廖琳俐的作品《失根》。記者張曼蘋／攝影
臺灣藝術大學美術系廖琳俐的作品《失根》。記者張曼蘋／攝影
分享
市長朱立倫在畢業紀念冊上寫上對學生們的祝福。記者張曼蘋／攝影
市長朱立倫在畢業紀念冊上寫上對學生們的祝福。記者張曼蘋／攝影
分享
廖琳俐的作品《失根》希望讓人反思台灣失根處境。記者張曼蘋／攝影
廖琳俐的作品《失根》希望讓人反思台灣失根處境。記者張曼蘋／攝影
分享
朱立倫致詞結束後，四處觀賞學生作品。記者張曼蘋／攝影
朱立倫致詞結束後，四處觀賞學生作品。記者張曼蘋／攝影
分享

古蹟博物館朱立倫

相關新聞

影╱福隆沙雕今登埸 顛倒主沙雕高10米吸晴

2018-04-21 11:04

22日機蛋、法輪功遊行登場 北市有交管

2018-04-21 08:59

在台北植物園裡漫談自然、靈感和未來！

2018-04-20 08:55

街訪被評嘴砲 鍾小平：我嘴砲王 柯P是幹話王

2018-04-21 17:06

交互詰問說柯文哲的優點 丁守中：認清白色力量執政差

2018-04-21 16:14

海洋熊讚亮相熊粉卻哭了 因為「捨不得舊的」

2018-04-21 16:05

爆乳比基尼妹服務車友 自動化機車清洗店出新招

2018-04-21 16:01

新北環保小局長來對談 朱立倫再提減煤

2018-04-21 12:58

今登場！福隆顛倒主沙雕超吸睛

2018-04-21 12:57

愛心冰箱管理不易 有的收攤有的轉型

2018-04-21 11:15

他學拳拜「天字第一號」為師 曾抱瓦斯桶坐火車

2018-04-21 10:18

北市啟動都計通盤檢討 士林、內湖、南港在內政部審議

2018-04-21 09:23

走讀北市信義區8路線 即起免費報名

2018-04-21 07:53

爆籠、死亡率過高 動物友善破功？北市：將提對策

2018-04-20 23:41

新北節電18招 產業舊換新 備好2億元補助

2018-04-20 23:36

北市校園行動學習 擬再投資12億

2018-04-20 23:20

美食新天地／板橋車庫美食 份量十足價格親民

2018-04-20 23:16

「萬里藍天，悠遊峽谷」捷運三鶯線列車 選出天空藍

2018-04-20 23:12

定期票不能在YouBike啟用 柯：小缺點

2018-04-20 23:10

新北鐵道接力賽明登場 藍綠議員組隊PK

2018-04-20 23:01

北市狗公園不好玩 狗放風、人罰站

2018-04-20 22:38

北市第一果菜市場 5蔬果殘留農藥超標

2018-04-20 22:17

瑞芳美食廣場40天整修 全面改善用餐環境

2018-04-20 18:46

瑞芳吉安里綠屋頂好有機 共餐食材全靠它

2018-04-20 18:45

汐止智興公托將啟用 親子館主打烘焙廚房

2018-04-20 18:44

新莊街舞廣場PU地面毀損 民眾跳舞膽顫心驚

2018-04-20 18:43

五股公所首度與監理站合作 現地考照好便民

2018-04-20 18:35

吳音寧備詢要求先發言 議員拒絕：你反質詢喔

2018-04-20 17:26

新北市跳蛙公車三峽－內科路線 4月23日起通車

2018-04-20 16:13

新北戶政展 老照片細說歷史軌跡

2018-04-20 14:30

情牽米其林 除了觀光還可以帶來什麼

2018-04-20 13:19

柯市府再走一人！「拉拉弟」鄒建威轉任小英子弟兵幕僚

2018-04-20 12:20

都更妄想一坪換一坪？張善政打臉柯P「北市可」

2018-04-20 11:50

1280定期票賣不多？柯P：對新北比較有利

2018-04-20 11:36

獨／國際鑑識專家李昌鈺 遷籍新北市林口區

2018-04-20 11:21

政策自己宣傳 柯文哲一早拿1280定期票搭捷運上班

2018-04-20 10:04
看更多

熱門文章

門前300棵落羽松 美到變全台唯一「落羽松路」

2018-04-21 10:00

陳菊交接代理市長典禮後 璩美鳳要和陳菊「握手」被擋

2018-04-20 19:54

美國在台協會搭大甲媽熱潮 大方送1萬5千支雞腿

2018-04-20 18:59

影／又打群架了！大甲媽回鑾彰化再爆衝突

2018-04-21 01:24

上有政策下有對策？我就是不願付費停在停車格內

2018-04-20 21:23

爆竹煙火悄無聲音 大甲媽回鑾彰化再進步

2018-04-21 02:06

影／扯！大媽超浪費 把愛心冰箱物資丟地踢大街

2018-04-21 08:49

大甲媽回鑾盛況空前 但今年少了…

2018-04-21 16:05

大甲媽墊轎金 裕珍馨明天發3600個

2018-04-21 10:02

浴火重生！台南新化老街泰香餅鋪老店將再起

2018-04-21 07:58

大甲媽祖明晚回鑾 上午10時開始交管

2018-04-21 12:13

高市府5首長人事確定 蔡復進接任副市長

2018-04-21 10:23

影╱大甲媽遶境鞭炮出意外 1女被炸傷臀

2018-04-21 09:46

影╱高麗菜價跌成菜土 台東菜農開放5顆1百自己採

2018-04-21 12:16

到花蓮玩就對了! 台塑振興觀光首發團抵花蓮

2018-04-21 11:27

嘉義市鞦韆節藝高人膽大 王紹偉：靈魂快出竅

2018-04-21 15:12

影╱福隆沙雕今登埸 顛倒主沙雕高10米吸晴

2018-04-21 11:04

大甲媽回鑾爆衝突2警受傷 警方逮捕2人

2018-04-21 11:21

今天要停水10小時 竹縣民眾看過來

2018-04-21 07:53

花蓮震災永久屋將動土 拚1年完工

2018-04-21 12:04

「老師我可以！」 腦麻童上場打排球賽

2018-04-20 19:52

爆乳比基尼妹服務車友 自動化機車清洗店出新招

2018-04-21 16:01

盛世、黃金雙公主同日靠基隆港 帶進1萬人次遊客

2018-04-21 14:34

沒獎牌只有粽子的熱粽盃排球賽 6年從15隊到78隊參賽

2018-04-20 22:00

北市第一果菜市場 5蔬果殘留農藥超標

2018-04-20 22:17

台中綠議員初選 張溫鷹女陳俞融申訴拚翻盤

2018-04-20 23:29

南興國小圖書館像誠品 在這裡看書好幸福

2018-04-20 19:43

22日機蛋、法輪功遊行登場 北市有交管

2018-04-21 08:59

一張圖 秒懂新竹桐花哪裡最美

2018-04-21 15:08

楠西楊桃 剩少數老農苦撐

2018-04-20 23:19

台中蓋社宅 樹保團體憂荔枝森林不保

2018-04-21 12:31

新北戶政展名人榜 知名藝人歌手入列

2018-04-20 19:55

民進黨首推新舊各半共12人參選竹市議員

2018-04-21 14:14

交互詰問說柯文哲的優點 丁守中：認清白色力量執政差

2018-04-21 16:14

走讀北市信義區8路線 即起免費報名

2018-04-21 07:53

海洋熊讚亮相熊粉卻哭了 因為「捨不得舊的」

2018-04-21 16:05

遶境鞭炮炸破臀 女深二度灼傷

2018-04-20 22:59

北市啟動都計通盤檢討 士林、內湖、南港在內政部審議

2018-04-21 09:23

關埔3校 竹市議會：儘速回復每班29人

2018-04-20 23:48

圓林園周邊白線違停 改畫紅線

2018-04-20 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top