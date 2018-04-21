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北市啟動都計通盤檢討 士林、內湖、南港在內政部審議

2018-04-21 09:23聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

台北市政府將正式啟動「全市各行政區都市計畫通盤檢討法定程序」，更全面完整且將地區需求納入都市規畫內，全面檢討土地使用、公共設施、都市設計、都市更新並法制化。其中，士林、內湖及南港區的都市計畫通盤檢討已先進行，正在內政部都委會審議，其他9個行政區本月起進行公開展覽及法定程序。

北市副市長林欽榮表示，過去通盤檢討都由都發局人員自行規畫作業，一行政區作完再作另一行政區，這次首次同步進行全市12行政區檢討，為歷年計畫範圍最大，重新檢討調整全市土地使用分區及使用管制，並進行「公共設施用地通盤檢討」，解編無需求的公共設施用地。

都發局都市規畫科長葉家源表示，新的檢討面向包括配合捷運路網，以大眾運輸發展導向，重新檢討工業區的空間區位，並配合使用需求，將無需求的公共設施用地解編。

都發局初步規畫，各行政區在通盤檢討中各有3處亮點，以公開展覽中的萬華區計畫為例，北萬華延伸西區門戶計畫，串連西門商圈。中萬華則以萬華車站為中心點，配合萬華雙子星及南機場都更，讓周邊區域機能更完整。南萬華以第一果菜及魚類批發市場為主，配合萬大線改善都市景觀。預計今年底以前可通過都委會審查，送內政部審議。

為讓民眾參與了解相關規畫，今起至5月30日於南港車站辦理東區門戶願景展。4月25日於台北威斯汀六福皇宮辦理公劃更新論壇，26日於晶華酒店辦理TOD大眾運輸導向的都市發展論壇。民眾也可至「台北市各行政區都市計畫通盤檢討作業專區 」查詢相關計畫。

都市計畫內政部南機場

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