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當年時尚最前線 中華商場大商圈你還記得誰？

走讀北市信義區8路線 即起免費報名

2018-04-21 07:53聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

2018信義區基層藝文活動漫遊信義文化節登場，今年信義區公所跟信義社大文史種子培力班合作，將信義區的各種不同的回憶和記憶透過走讀呈現，要讓市民體驗信義區不同的多元面貌。8條路線部分今起開放報名，每條路線有35個名額。

信義區公所區長游竹萍表示，信義區除了時尚的百貨商圈外，也有許多重要的宗教文化景點，今年規劃的8條導覽路線，其中B、E、F、H等4條路線都是新的，包括以不同的路線看信義計畫區、秘訪黎安，其中石泉巖步道、六張犁步道更是由市民透過參與式預算提案，市府規劃整治而成的路線。

A路線「信義區公共藝術與城市美學之旅」會帶民眾從信義公民會館（四四南村）廣場出發，行經《都市交響曲》、《101大樓工殤紀念碑》、《LOVE》等公共藝術裝置，用不同的角度看信義；B路線「聽三張犁土地公說故事」會走訪宮廟和軍事國防地景；C線「和興德興煤礦微旅行」探訪和興、德興兩礦區的整建；D線「走訪五分埔」看見今昔變化，也推薦在地小吃

A到D路線即起開放報名，E到H則5月11日才開放。報名網址http://canet.civil.taipei/citizen。路線如下：

A. 信義區公共藝術與城市美學之旅4/28(六)0900-1200

B. 聽三張犁土地公說故事4/28(六)1400-1700（新）

C. 和興德興煤礦微旅行5/05(六)0900-1200

吳興街、松仁路口（六合綠地）小公園→信義路五段150巷→舊陂福德宮→和興炭坑→永安（源興）福德宮→松山工農農場→德興炭坑→結束行程

D. 走訪五分埔5/05(六)1400-1700

E. 探險信義——秘訪黎安5/19(六)0900-1200 新

F. 峰迴路轉——走讀六張犁5/19(六)1400-1700 新

G. 探索豹山溪5/26(六)0900-1200

H. 信義，計畫什麼？5/26(六)1400-1700 新

2018信義區基層藝文活動漫遊信義文化節登場，即起開放報名，8條路線每條限額35...
2018信義區基層藝文活動漫遊信義文化節登場，即起開放報名，8條路線每條限額35名。圖／台北市信義區公所提供
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公共藝術土地公小吃

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