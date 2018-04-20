親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台人瘋德國「百靈油」 德國人反愛「虎標萬金油」

公寓樓梯耗能燈泡 新北4區優先換LED燈

2018-04-20 21:04中央社 新北20日電

夏季用電高峰期將來臨，深澳電廠爭議持續發燒，新北市府將更換1萬5000顆傳統公寓樓梯間燈泡，免費換成省電的LED燈泡。不過，目前規劃僅板橋、永和、新莊、蘆洲4區先更換。

新北市府配合中央推動服務業照明及冷氣設備汰舊換新補助，藉科技力量提升能源效率，也以智慧電表掌握用電趨勢，調整節電策略。

新北市經發局鼓勵全民一齊節電，盼望今年目標為推動服務業大用戶全面節電1%、帶動至少200處服務業響應節電措施，也推動住宅智慧用電管理。

新北市府環境保護局低碳社區發展中心主任許嘉琦受訪表示，住宅停車場更換LED燈具，最高補助10萬到40萬。住宅方面也希望公寓節電，補助社區管委會或頂樓住戶打造清涼屋頂，每坪最多1000元。

許嘉琦表示，透過台灣電力公司的「戶均用電量」數據，將優先補助板橋、蘆洲、新莊、永和等4個區，汰換5層樓以下沒有管理委員會的樓梯間照明，以LED節能燈泡取代耗能燈泡。

許嘉琦說，會選擇這4區是因為戶均用電量比較高，可能與熱島效應有關。預計將更換1萬5000顆燈泡，並發包廠商更換，住戶只要寫授權書推派1人向市府環保局或里長申請，即可在6月到7月間更換，住戶不需要付費。

市府經濟發展局長張峰源今天在記者會說，運用補助經費打造23項「進擊的智慧節電」計畫，與創新住商節電措施，並引入綠能業者的資源及力量，不但節能又同步創造綠色商機。

經發局說，產業部門的「舊機大挪移計畫」已準備新台幣2億元補助經費，即日起凡營業場所位於新北市的服務業者，有辦公室照明、無風管空氣調節機、室內地下停車場汰舊換新的需求，或有意願建置能源管理系統，都可申請汰換費用最高50%補助。

經發局表示，今年推出「進擊的智慧節電」計畫，涵蓋機關、產業、住宅、教育及城鄉發展等範圍，希望共為即將來臨的炎夏用電高峰期做好準備。

新北市長朱立倫表示，適逢國家整體能源結構調整的過渡階段，並受全球溫室效應影響，全台提早發生多起供電警戒危機。市政府連續兩年獲得全國縣市節電競賽第1名。

節電

相關新聞

瑞芳美食廣場40天整修 全面改善用餐環境

2018-04-20 18:46

瑞芳吉安里綠屋頂好有機 共餐食材全靠它

2018-04-20 18:45

汐止智興公托將啟用 親子館主打烘焙廚房

2018-04-20 18:44

新莊街舞廣場PU地面毀損 民眾跳舞膽顫心驚

2018-04-20 18:43

五股公所首度與監理站合作 現地考照好便民

2018-04-20 18:35

吳音寧備詢要求先發言 議員拒絕：你反質詢喔

2018-04-20 17:26

新北市跳蛙公車三峽－內科路線 4月23日起通車

2018-04-20 16:13

新北戶政展 老照片細說歷史軌跡

2018-04-20 14:30

情牽米其林 除了觀光還可以帶來什麼

2018-04-20 13:19

柯市府再走一人！「拉拉弟」鄒建威轉任小英子弟兵幕僚

2018-04-20 12:20

都更妄想一坪換一坪？張善政打臉柯P「北市可」

2018-04-20 11:50

1280定期票賣不多？柯P：對新北比較有利

2018-04-20 11:36

獨／國際鑑識專家李昌鈺 遷籍新北市林口區

2018-04-20 11:21

政策自己宣傳 柯文哲一早拿1280定期票搭捷運上班

2018-04-20 10:04

酷課雲開放… 雙北合作增5項

2018-04-19 23:59

捷運萬大線工區 和平西路新增、萬大路調整

2018-04-19 23:43

北市下月起 電動機車免登記、停車免費2年

2018-04-19 23:37

大巨蛋移樹… 遠雄拋還北市府

2018-04-19 23:35

新北紀錄片獎12強出爐 作品多元

2018-04-19 23:11

新北危老重建 新店區寶強段准了

2018-04-19 22:59

新北推綠電 5大工業區僅執行6.6％

2018-04-19 22:54

台65增浮洲匝道 今年可望定案

2018-04-19 22:31

新北板橋區公所砸400萬修公廁 如廁遭看光

2018-04-19 22:23

北市動物友善空間績效灌水？議員：吹牛吹很大

2018-04-19 21:02

金山百合朵朵開 想賞幽雅不用上山了

2018-04-19 20:54

板橋浮洲、溪崑地區交通亂 台65線新增浮洲匝道

2018-04-19 19:23

新莊號誌燈設置多波折 耗時三年才完工

2018-04-19 19:01

議員贈小提琴 勉勵石門孩子用樂聲回饋鄉里

2018-04-19 19:00

金瓜石公廁排水惡臭飄校園 遊客、學生受影響

2018-04-19 19:00

汐止有線電視數位化 監控設備正式上線

2018-04-19 18:58

剛補完又壓破路 淡水自來水管漏釀路基掏空

2018-04-19 18:57

北市議員喊227體育班級「班班有教練」 教育局只聘90個

2018-04-19 18:50

獨／大巨蛋移樹延宕 遠雄反擊：市府自己移

2018-04-19 17:51

台灣捐血率全球第一 2018血液安全會議在台北

2018-04-19 17:49

23日流星雨 陽明山小油坑、擎天崗將機動交管

2018-04-19 16:45

柯文哲抱怨：被問台灣價值很煩 深澳電廠是講幹話

2018-04-19 16:30

新北市紀錄片獎12強出爐 朱立倫頒獎不忘談深澳

2018-04-19 16:29

施政成果影片濃濃「長輩風」！網友：讓大家吐槽笑笑

2018-04-19 14:57

花400萬修建採光玻璃公廁 李婉鈺：晚上看屁股？

2018-04-19 14:44
看更多

熱門文章

獨／國際鑑識專家李昌鈺 遷籍新北市林口區

2018-04-20 11:21

噁！這些私宰雞作「米血糕」 你敢吃嗎

2018-04-19 22:21

吊車高掛鞭炮迎大甲媽 結果收到3萬元罰單

2018-04-20 10:01

公告3天就做 台灣大道2路口明起禁左轉

2018-04-20 00:08

政策自己宣傳 柯文哲一早拿1280定期票搭捷運上班

2018-04-20 10:04

圖輯／60年老照片回味中華商場 4大亮點必看

2018-04-20 12:05

彩虹「會笑、會自燃」 全球最老的彩虹在台灣

2018-04-20 10:00

陳菊交接代理市長典禮後 璩美鳳要和陳菊「握手」被擋

2018-04-20 19:54

美國在台協會搭大甲媽熱潮 大方送1萬5千支雞腿

2018-04-20 18:59

都更妄想一坪換一坪？張善政打臉柯P「北市可」

2018-04-20 11:50

單車環台三次不曾丟東西 插畫家：台灣治安很好

2018-04-20 12:43

高雄鐵路地下化了 但市區兩條南北交通動脈仍不通

2018-04-20 10:36

中華商場能幹嘛？ 吃喝玩樂全包辦

2018-04-20 10:44

國民黨將徵召蘇清泉參選屏東縣長 蘇清泉：大家一起拚

2018-04-20 15:46

雲林新生明報到 各校力拚「一個都不能少」

2018-04-20 13:06

汰換節能家電苗栗縣府有補助 申請要快

2018-04-20 16:37

柯市府再走一人！「拉拉弟」鄒建威轉任小英子弟兵幕僚

2018-04-20 12:20

台南永康首見45米大道 地方爭取命名「康橋大道」

2018-04-20 16:43

好美！「粉紅瀑布」石斛蘭盛開 不下雨月底前都可賞花

2018-04-20 07:48

國姓成咖啡強鎮 美國CQI咖啡品質鑑定師再添一人

2018-04-20 08:08

吳音寧備詢要求先發言 議員拒絕：你反質詢喔

2018-04-20 17:26

補助旅行業獨厚南部 南投縣長鳴不平

2018-04-20 16:52

當年時尚最前線 中華商場大商圈你還記得誰？

2018-04-20 11:16

中華商場整排「制服店」 不分你我都是卡卡色

2018-04-20 11:07

照片遭冒用 黃思婷電水果行：「買榴槤有打折嗎？」

2018-04-20 14:46

中華職棒第五隊 朝落腳新竹的方向規畫

2018-04-20 17:24

局長一句「孔雀屁眼」神回覆 出自法國詩人之手

2018-04-20 13:52

墾丁「風吹砂」奇景 期待回復美夢破滅

2018-04-19 23:06

女大生手繪川崎寶寶貼圖 一度因「太暴露」遭退稿

2018-04-20 16:07

舌尖上的中華商場 那些年我們回憶的「點心世界」

2018-04-20 11:04

護理之家該如何挑 專業醫師這樣建議

2018-04-19 23:15

倒轉時光卡帶 回味中華商場捲啊捲的青澀記憶

2018-04-20 11:07

北市下月起 電動機車免登記、停車免費2年

2018-04-19 23:37

桐花列車進駐客家文化館 搭小火車浪漫賞桐花

2018-04-20 07:48

大巨蛋移樹… 遠雄拋還北市府

2018-04-19 23:35

柯文哲出席富安國小VR學習 大呼脖子受不了

2018-04-20 11:59

1280定期票賣不多？柯P：對新北比較有利

2018-04-20 11:36

捷運萬大線工區 和平西路新增、萬大路調整

2018-04-19 23:43

陳菊和代理市長交接 4度哽咽、流淚到眼睛紅腫

2018-04-20 16:04

雲林古坑與台中外埔桐花盛開 「四月雪」超浪漫

2018-04-20 07:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top