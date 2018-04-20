公寓樓梯耗能燈泡 新北4區優先換LED燈

2018-04-20 21:04 中央社 新北20日電



夏季用電高峰期將來臨，深澳電廠爭議持續發燒，新北市府將更換1萬5000顆傳統公寓樓梯間燈泡，免費換成省電的LED燈泡。不過，目前規劃僅板橋、永和、新莊、蘆洲4區先更換。

新北市府配合中央推動服務業照明及冷氣設備汰舊換新補助，藉科技力量提升能源效率，也以智慧電表掌握用電趨勢，調整節電策略。

新北市經發局鼓勵全民一齊節電，盼望今年目標為推動服務業大用戶全面節電1%、帶動至少200處服務業響應節電措施，也推動住宅智慧用電管理。

新北市府環境保護局低碳社區發展中心主任許嘉琦受訪表示，住宅停車場更換LED燈具，最高補助10萬到40萬。住宅方面也希望公寓節電，補助社區管委會或頂樓住戶打造清涼屋頂，每坪最多1000元。

許嘉琦表示，透過台灣電力公司的「戶均用電量」數據，將優先補助板橋、蘆洲、新莊、永和等4個區，汰換5層樓以下沒有管理委員會的樓梯間照明，以LED節能燈泡取代耗能燈泡。

許嘉琦說，會選擇這4區是因為戶均用電量比較高，可能與熱島效應有關。預計將更換1萬5000顆燈泡，並發包廠商更換，住戶只要寫授權書推派1人向市府環保局或里長申請，即可在6月到7月間更換，住戶不需要付費。

市府經濟發展局長張峰源今天在記者會說，運用補助經費打造23項「進擊的智慧節電」計畫，與創新住商節電措施，並引入綠能業者的資源及力量，不但節能又同步創造綠色商機。

經發局說，產業部門的「舊機大挪移計畫」已準備新台幣2億元補助經費，即日起凡營業場所位於新北市的服務業者，有辦公室照明、無風管空氣調節機、室內地下停車場汰舊換新的需求，或有意願建置能源管理系統，都可申請汰換費用最高50%補助。

經發局表示，今年推出「進擊的智慧節電」計畫，涵蓋機關、產業、住宅、教育及城鄉發展等範圍，希望共為即將來臨的炎夏用電高峰期做好準備。

新北市長朱立倫表示，適逢國家整體能源結構調整的過渡階段，並受全球溫室效應影響，全台提早發生多起供電警戒危機。市政府連續兩年獲得全國縣市節電競賽第1名。