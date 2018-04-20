北市抽驗蔬果 雲林芥藍5項農藥殘留超標

2018-04-20 21:04 中央社 台北20日電



台北市政府衛生局今天公布3月第2波生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，發現5件蔬果農藥殘留超標；其中來自雲林縣二崙鄉農會的芥藍菜有5項農藥殘留超標，衛生局已要求超標產品下架。

衛生局發布新聞稿指出，這次抽驗地點為台北農產運銷公司第一果菜批發市場。農藥殘留超標的蔬果中，1件來自二崙鄉劉姓農民的萵苣檢出2項農藥超標，另有1件來自屏東市的檸檬、來自高雄市美濃區的敏豆和來自二崙鄉農會的萵苣，各檢出1項農藥超標。

這次抽驗40件蔬果產品，檢驗結果5件不符合規定，不合格率12.5%。

衛生局表示，檢出殘留過量的農藥包括殺蟲劑阿巴汀、亞滅培、普硫松；殺菌劑四氯異苯?、菲克利、普拔克、座賽胺、普克利；生長調節劑巴克素；殺(蹣)劑克芬(蹣)，都是合法登記、領有許可證的農藥。但蔬果上市時，農藥殘留量須符合容許量標準。

衛生局指出，農藥殘留量超過容許量標準者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

針對不符規定產品，衛生局已命令抽驗地點下架、不得販售。經追查產品來源都為外縣市，衛生局已移請所轄衛生局溯源處理，也請農政單位輔導農民正確田間施藥。